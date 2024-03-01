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Beyin kanaması geçirmişti! Ünlü oyuncunun son durumu…

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Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı. Tanrıöğen, son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun son olarak geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beyin kanaması geçirmişti! Ünlü oyuncunun son durumu… mask
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26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye giden Settar Tanrıöğen'in, yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Ataşehir'de özel bir hastanede bıçak altına yatan oyuncu, operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen oyuncunun, 29 Ocak'ta bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

"KLİNİK DURUMU STABİL" DENMİŞTİ

Hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklere vurgu yapılırken, "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

BİR SÜRE DAHA HASTANEDE

Taburcu olması planlanan ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen Settar Tanrıöğen'in, bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenilmişti.

Tedavi sürecine devam edilen oyuncunun yerine söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

GEÇİCİ HAFIZA KAYBI

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak edilirken hastalığıyla ilgili bir detay ortaya çıkmıştı. Oyuncunun hafıza kaybı yaşadığı iddia edilmişti. Tanrıöğen'in oynadığı diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenilmişti.

HAFTAYA TABURCU OLUYOR

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacak.

Kaynak: Milliyet

# Ocak

01 Mar 2024 - 15:20 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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