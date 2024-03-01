Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta

Türkiye Bisiklet Federasyonu, sürücü kursu müfredatına "Bisiklet ve Trafik" adlı bir dersin eklendiğini açıkladı.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine; sürücü kursları müfredatına eğitim içeriklerinin eklenmesi kabul edilmiştir.
"FARKINDALIĞIN ARTMASI SAĞLANACAK"
Bu kapsamda sürücü kurslarında Trafik Adabı Ders Programı dahilinde "Bisiklet ve Trafik" konulu yeni dersler eklenecektir. Karayolları Trafik Kanununa göre bisiklet, motorsuz bir taşıt olarak yolun sağ şeridini kullanabilir ve diğer taşıtlar gibi yol hakkına sahiptir.
Ülkemizde motorlu araç sürücüleri tarafından az bilinen 'Bisikletin Trafikteki Yeri ve Hakları' konusu sürücü kurslarında verilecek dersler ile pekiştirilecek ve farkındalığın artması sağlanacaktır."
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.