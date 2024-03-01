Erkan Baş Gebze’de sahada

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş KBS fabrikasında işçilerle buluştu. İşçileri fabrika içerisinde ziyaret eden Baş, öğlen yemeğinde de fabrika yemekhanesinde işçilerle bir araya geldi. Erkan Baş yaptığı konuşmada işçilerin; emeği ve alın teri ile geçinenlerin ülkenin yüzde 99'unu oluşturmasına rağmen siyasette temsil edilmediklerini ifade ederek Türkiye İşçi Partisi olarak bu düzeni değiştirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.