Erkan Baş Gebze’de sahada

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş KBS fabrikasında işçilerle buluştu. İşçileri fabrika içerisinde ziyaret eden Baş, öğlen yemeğinde de fabrika yemekhanesinde işçilerle bir araya geldi. Erkan Baş yaptığı konuşmada işçilerin; emeği ve alın teri ile geçinenlerin ülkenin yüzde 99'unu oluşturmasına rağmen siyasette temsil edilmediklerini ifade ederek Türkiye İşçi Partisi olarak bu düzeni değiştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi