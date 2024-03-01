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01 Mar 2024 - 16:00- Asayiş G:

Karşıya geçmek isterken cip çarptı

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Gebze'de yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A.'ya cip çarptı. Başını yere çarpması sonucu yaralanan Yılmaz A. tedavi altına alındı.

Karşıya geçmek isterken cip çarptı mask
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Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A.’ya çarptı. Yaralı adam kazanın şiddetiyle kafasını bir de kaldırıma çarptı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

Kaynak: AA

# polis, Gebze, araç

01 Mar 2024 - 16:00 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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