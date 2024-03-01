Karşıya geçmek isterken cip çarptı

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A.’ya çarptı. Yaralı adam kazanın şiddetiyle kafasını bir de kaldırıma çarptı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. (AA)
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.