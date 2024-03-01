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Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı...

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40 yıldır Başiskele Seymen Mahallesi’nde oturan Hasan Kalkan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahallenin muhtar adayı oldu. Kalkan, 6 adayın bulunduğu yarışta seçimi kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı... mask
Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı...
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40 YILDIR AYNI MAHALLEDE


31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde mahalle muhtarları da seçilecek. Devletin mahalle muhtarlarına tanıdığı imkân ve yetkiler, muhtarlık seçimine ilgiyi de artırdı. Kocaeli genelinde bulunan 550 civarında mahalleye çok sayıda muhtar adayı başvuruda bulundu. 6 adayın yarıştığı mahallelerden biri de Başiskele Seymen Mahallesi. 40 yıldır mahallede oturan, aslen Trabzonlu olan Hasan Kalkan, mahalleye muhtar adayı oldu.


MAHALLE CAZİBE MERKEZİ


Gazetemizi ziyaret eden muhtar adayı Hasan Kalkan, Seymen Mahallesi’nin Başiskele ilçesinin önemli mahallelerinden biri olduğunu belirtti. Kalkan, “Seymen Mahallemiz önemli bir konumda. Seymen kışlası mahallemiz sınırları içerisinde. Kışla Millet Bahçesi’ne dönüştürüldü. Çalışmalar şuan devam ediyor. Millet Bahçesi tamamlandıktan sonra mahallemiz cazibe merkezi olacak.

Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı...


MAHALLENİN SORUNLARINA VAKIFIM


40 yılı aşkın bir süredir yaşadığım mahallenin sorunlarını biliyorum. Mahallemizin sorunlarını ekibim olan azalarım Cesim İnan, Sabri Cibil, Mecit Başoğlu, Adem keskin, Harun demirci, İbrahim Bayraker, Emine Usta, Kader Söylemez ile birlikte yerel yönetimlerle kuracağımız samimi diyaloglarla çözmeye hazırım. Mahallemizde 4 bin 400 seçmen var. Bütün seçmene ulaşacağız. Seçmenimi dinleyeceğiz, taleplerini alacağız. Talepler doğrultusunda çözüm üreteceğiz.

Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı...


SEÇMENİ İFTARDA BULUŞTURACAĞIZ


11 Mart’ta mübarek Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayı boyunca seçmenlerimizle buluşacağız. Mahallemizin ortak yaşam alanında tüm seçmenlerimizi iftarda buluşturacağız. Kocaeli’mizin gelişen, büyüyen ilçemiz Başiskele’nin en gözde mahallesi olan Seymen Mahallemizde yaşayan her insanımızın mutlu ve huzurlu olması için gereken tüm kolaylıkları sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, Kocaeli, VAR, 31 Mart, ziyaret

01 Mar 2024 - 16:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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