En iyiler sahaya çıkıyor

2 TAKIM BAL’A YÜKSELECEK
Kentin en üst yerel futbol kategorisi olan Amatör Süper Lig’de Play-Off heyecanı bugün start alacak. İlin en iyi 6 amatör takımının mücadele edeceği Play-Off’ta büyük heyecan ve çekişme bekleniyor. Çift devreli lig esasının geçerli olduğu organizasyonda ilk 2 takım adını BAL’a yazdıracak. Normal sezonu şampiyon bitiren Bağdatspor açılışı Karamürselspor deplasmanında yapacak. Her iki takım da Play-Off öncesinde kadrosunu güçlendirdi.
BAĞDATSPOR FOVORİ AMA
Kağıt üzerinde Bağdatspor favori gözükse de, üç ihtimale açık bir maç olacak gibi. Maçı Tayfun Demirkoparan yönetecek. Normal sezonun diğer şampiyonu Darıca Türkeli ise Körfez GB’nin misafiri olacak. Darıca ekibi hedefini BAL olarak belirledi. Mütevazı bütçeli kadrosu bulunan Körfez GB ise Play-Off’un sürpriz takımı olmaya aday. Maçı Cankut Gönenç yönetecek. Çayırovaspor ile Beylikbağı arasındaki maçtan çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. Mücadeleyi Yunus Emre Bulut yönetecek.
GÜNÜN PROGRAMI
Karamürsel Stadı
14.00 Karamürsel-Bağdatspor
Körfez Esentepe Stadı
16.30 Körfez GB-Darıca Türkeli
Dilovası Ş.Nihat Karadaş Stadı
15.30 Çayırovaspor- Gebze Beylikbağı
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.