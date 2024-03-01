En iyiler sahaya çıkıyor

2 TAKIM BAL’A YÜKSELECEK

Kentin en üst yerel futbol kategorisi olan Amatör Süper Lig’de Play-Off heyecanı bugün start alacak. İlin en iyi 6 amatör takımının mücadele edeceği Play-Off’ta büyük heyecan ve çekişme bekleniyor. Çift devreli lig esasının geçerli olduğu organizasyonda ilk 2 takım adını BAL’a yazdıracak. Normal sezonu şampiyon bitiren Bağdatspor açılışı Karamürselspor deplasmanında yapacak. Her iki takım da Play-Off öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

BAĞDATSPOR FOVORİ AMA

Kağıt üzerinde Bağdatspor favori gözükse de, üç ihtimale açık bir maç olacak gibi. Maçı Tayfun Demirkoparan yönetecek. Normal sezonun diğer şampiyonu Darıca Türkeli ise Körfez GB’nin misafiri olacak. Darıca ekibi hedefini BAL olarak belirledi. Mütevazı bütçeli kadrosu bulunan Körfez GB ise Play-Off’un sürpriz takımı olmaya aday. Maçı Cankut Gönenç yönetecek. Çayırovaspor ile Beylikbağı arasındaki maçtan çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. Mücadeleyi Yunus Emre Bulut yönetecek.

GÜNÜN PROGRAMI

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürsel-Bağdatspor

Körfez Esentepe Stadı

16.30 Körfez GB-Darıca Türkeli

Dilovası Ş.Nihat Karadaş Stadı

15.30 Çayırovaspor- Gebze Beylikbağı

Kaynak: SPOR SERVİSİ