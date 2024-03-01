2.Amatör Küme’de 7 maç var

ÜÇ GRUPTAMAÇLAR VAR

2.Amatör Küme’de 6. hafta heyecanı bugün start alıyor. A, C ve gruplarında toplam 7 maç oynanacak. A grubunun tek maçında 5 puanlı Çamlıtepe 9 puanlı Çenesuyu Plajyolu önüne çıkacak. C grubunda puan kaybetmeden yoluna devam eden Derince Birlik haftayı hükmen galibiyetle geçirirken, grubun iki iddialı takımı Yenidoğan Serdar ile Erenlerspor kozlarını paylaşacak. Bu maçtan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. İzmit 41 FK ile Kocaeli Emek maçı alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesi. D grubunun lideri Nusretiyespor Başiskele Birlik deplasmanında galibiyet serisini 6’ya çıkartmak istiyor. Kartepe derbisiyle puansız iki takım Sarımeşe ile Derbentspor karşılaşacak. Grupta söz sahibi olmak isteyen Kullarspor ile Uzuntarla arasındaki maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

2.KÜME C GRUBU

1- Derince Birlikspor 5 5 0 0 21 5 15

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2-Yenidoğan Serdarspor5 3 2 0 12 6 11

3-İzmit Erenler Spor 5 3 1 1 11 6 10

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4- Körfez Atılım Spor 5 1 2 2 14 11 5

5-Kirazlıyalıspor 5 1 2 2 7 13 5

6-Kocaeli Emek Spor 5 1 0 4 9 17 3

7-İzmit 41 Futbol Kulübü5 0 3 2 9 13 3

8-İzmit Selanikspor 5 0 2 3 5 17 2

2.KÜME D GRUBU

1-Kocaeli Nusretiyespor5 5 0 0 17 6 15

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2-Kullarspor 5 4 0 1 17 11 12

3-İzmit Vezirçiftliğispor 5 3 1 1 20 9 10

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4-Uzuntarla Spor 5 3 0 2 18 6 9

5-Başiskele Birlik Spor 5 2 1 2 13 11 7

6-Acısu Belediye Spor 5 2 0 3 9 12 6

7-Büyük Derbentspor 5 0 0 5 5 31 0

8-Sarımeşe Belediye Spor5 0 0 5 6 19 0