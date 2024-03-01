Kağıtspor’un eli mecbur

Ligin ilk maçında deplasmanda rakibi 71-68 yenen Mavi-Beyazlılar rövanşı da almak istiyor. Temsilcimiz son 4 maçın sadece birini kazanabildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Takımın zorlu sınavda taraftar desteğine de ihtiyacı olacak.
ERKEKLER BASKETBOL 1.LİG PUAN DURUMU
1. SEMT77 YALOVASPOR 26 23 3 2312 1992 49
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2. SİGORTAM NET 26 21 5 2120 1899 47
3. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BE26 19 7 2188 1938 45
4. GAZİANTEP BASKETBOL 26 18 8 2225 2134 44
5. ÇAYIROVA BELEDİYESİ 26 13 13 2147 2163 39
6. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR26 13 13 2054 2087 39
7. BORNOVA BELEDİYESİ 26 13 13 2092 2134 39
8. FİNAL SPOR 26 12 14 2071 2096 38
9. FENERBAHÇE KOLEJİ 26 11 15 2185 2260 37
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10. KAPAKLISPOR 26 11 15 2206 2305 37
11. TED ANKARA KOLEJLİLER26 11 15 2059 2104 37
12. ESENLER EROKSPOR 26 11 15 2036 2087 37
13. OGM ORMANSPOR 26 10 16 2063 2174 36
14. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 26 10 16 2148 2187 36
15. MKE ANKARAGÜCÜ IKON26 10 16 2185 2245 36
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16. KONYASPOR 26 10 16 2102 2192 36
17. KAĞITSPOR 26 9 17 2021 2126 35
18. PİZZA LAZZA HAREM SPOR26 9 17 1966 2057 35
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.