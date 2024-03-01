Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kağıtspor’un eli mecbur

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen, 26 maçın sadece 9’unu kazanabilen erkekler Basketbol 1.Ligi’nde düşme hattında bulunan Kağıtspor bugün Iğdır Belediyespor’u ağırlayacak.

Kağıtspor’un eli mecbur mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ligin ilk maçında deplasmanda rakibi 71-68 yenen Mavi-Beyazlılar rövanşı da almak istiyor. Temsilcimiz son 4 maçın sadece birini kazanabildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Takımın zorlu sınavda taraftar desteğine de ihtiyacı olacak.

ERKEKLER BASKETBOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.                            SEMT77 YALOVASPOR  26           23           3              2312      1992      49

__         

2.                            SİGORTAM NET                26           21           5              2120      1899      47          

3.                            MERSİN BÜYÜKŞEHİR BE26          19           7              2188      1938      45          

4.                            GAZİANTEP BASKETBOL 26           18           8              2225      2134      44          

5.                            ÇAYIROVA BELEDİYESİ   26           13           13           2147      2163      39          

6.                            ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR26         13           13           2054      2087      39          

7.                            BORNOVA BELEDİYESİ    26           13           13           2092      2134      39          

8.                            FİNAL SPOR                       26          12           14           2071      2096      38          

9.                            FENERBAHÇE KOLEJİ       26           11           15           2185      2260      37

__         

10.                         KAPAKLISPOR                  26          11           15           2206      2305      37          

11.                         TED ANKARA KOLEJLİLER26         11           15           2059      2104      37          

12.                         ESENLER EROKSPOR       26           11           15           2036      2087      37          

13.                         OGM ORMANSPOR        26           10           16           2063      2174      36          

14.                         BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 26           10           16           2148      2187      36          

15.                         MKE ANKARAGÜCÜ IKON26       10           16           2185      2245      36

___       

16.                         KONYASPOR                     26          10           16           2102      2192      36

17.                         KAĞITSPOR                      26           9             17           2021      2126      35          

18.                         PİZZA LAZZA HAREM SPOR26     9             17           1966      2057      35

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Büyükşehir, Ankara

01 Mar 2024 - 16:08 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var mask
Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor mask
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor
Derince Belediyespor kazanmak zorunda mask
Derince Belediyespor kazanmak zorunda
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı mask
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı
Darıca GB sonuncuyla oynuyor mask
Darıca GB sonuncuyla oynuyor
BAL’da zorlu hafta mask
BAL’da zorlu hafta

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL