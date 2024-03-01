BAL’da zorlu hafta

GEBZE, FERİKÖY’E KONUK

BAL’da temsilcilerimiz 21. hafta maçlarını 3 Mart Pazar günü oynayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor en yakın takipçisi olan Feriköy’e konuk olacak. Feriköy Stadı’ndaki maç saat 15.00’de başlayacak. Mor-Beyazlı ekibin maç fazlasıyla 1 puan önünde olan Çorlu Spor ise haftayı Taçspor deplasmanında geçirecek.

KULLAR İLE GÖLCÜK EVİNDE

Kullarspor 1975 Spor haftayı sahasında sonuncu Babaeski maçıyla geçirecek. Kırmızı-Beyazlıların rahat bir galibiyet alması bekleniyor. Ömer Faruk Uzuner yönetiminde atağa geçen Gölcükspor’un rakibi ise İFA. Maç Gölcük’te oynanacak. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz rakibini yenerse puanları eşitleyecek. Yuvacıkspor haftayı Kapaklı deplasmanında geçirecek. Diliskelesispor ise Lüleburgaz’a konuk olacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1.ÇORLU SPOR 1947 19 15 2 2 52 11 47

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2.GEBZESPOR 18 15 1 2 44 6 46

3.FERİKÖY 19 12 3 4 41 18 39

4.TAÇSPOR 19 11 2 6 33 13 35

5.İFA 19 9 7 3 32 19 34

6.GÖLCÜKSPOR 18 9 4 5 25 19 31

7.DİLİSKELESİSPOR 18 9 3 6 28 15 30

8.KULLAR 1975 SPOR 18 8 4 6 32 15 28

9.KEŞAN SPOR 19 7 5 7 27 23 26

10.KAPAKLISPOR 19 8 1 10 34 37 25

11.YUVACIKSPOR 19 6 1 12 23 33 19

12.SARAY SPOR 1953 19 5 3 11 19 29 18

13.UZUNKÖPRÜSPOR 18 3 2 13 9 33 11

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14.LÜLEBURGAZSPOR 19 1 3 15 7 73 6

15.BABAESKİSPOR 19 1 1 17 8 70 4

BU HAFTANIN MAÇLARI

HAFTANIN PROGRAMI

3 MART PAZAR

14:00 KULLAR 1975 SPOR--BABAESKİSPOR

14:00 UZUNKÖPRÜSPOR-SARAY SPOR 1953

14:00 KAPAKLISPOR- YUVACIKSPOR

14:00 GÖLCÜKSPOR- İFA r

14:00 LÜLEBURGAZSPOR-DİLİSKELESİSPOR

15:00 FERİKÖY-GEBZESPOR r

15:00 TAÇSPOR-ÇORLU SPOR 1947