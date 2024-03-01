Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

BAL’da zorlu hafta

ABONE OL Google News Sayfamız

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcilerimiz 21.hafta maçlarını Pazar günü oynayacak. 3.Lig hesapları yapan Gebze İstanbul’da zorlu maça çıkarken, Kullar ile Gölcük içerde oynayacak.

BAL’da zorlu hafta mask
ABONE OL Google News Sayfamız

GEBZE, FERİKÖY’E KONUK

BAL’da temsilcilerimiz 21. hafta maçlarını 3 Mart Pazar günü oynayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor en yakın takipçisi olan Feriköy’e konuk olacak. Feriköy Stadı’ndaki maç saat 15.00’de başlayacak. Mor-Beyazlı ekibin maç fazlasıyla 1 puan önünde olan Çorlu Spor ise haftayı Taçspor deplasmanında geçirecek.

KULLAR İLE GÖLCÜK EVİNDE

Kullarspor 1975 Spor haftayı sahasında sonuncu Babaeski maçıyla geçirecek. Kırmızı-Beyazlıların rahat bir galibiyet alması bekleniyor. Ömer Faruk Uzuner yönetiminde atağa geçen Gölcükspor’un rakibi ise İFA. Maç Gölcük’te oynanacak. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz rakibini yenerse puanları eşitleyecek. Yuvacıkspor haftayı Kapaklı deplasmanında geçirecek. Diliskelesispor ise Lüleburgaz’a konuk olacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1.ÇORLU SPOR 1947       19           15           2             2             52           11           47

__

2.GEBZESPOR                    18         15           1             2             44           6             46

3.FERİKÖY                        19             12           3             4             41           18           39

4.TAÇSPOR                       19           11           2             6             33           13           35

5.İFA                                   19         9             7             3             32           19           34

6.GÖLCÜKSPOR              18            9             4             5             25           19           31

7.DİLİSKELESİSPOR          18           9             3             6             28           15           30

8.KULLAR 1975 SPOR     18           8             4             6             32           15           28

9.KEŞAN SPOR                 19          7             5             7             27           23           26

10.KAPAKLISPOR             19           8             1             10           34           37           25

11.YUVACIKSPOR            19           6             1             12           23           33           19

12.SARAY SPOR 1953      19           5             3             11           19           29           18

13.UZUNKÖPRÜSPOR    18           3             2             13           9              33           11
__

14.LÜLEBURGAZSPOR   19           1             3             15           7              73           6

15.BABAESKİSPOR          19           1             1             17           8              70           4

BU HAFTANIN MAÇLARI

HAFTANIN PROGRAMI

3 MART PAZAR

14:00     KULLAR 1975 SPOR--BABAESKİSPOR

14:00     UZUNKÖPRÜSPOR-SARAY SPOR 1953    

14:00     KAPAKLISPOR-  YUVACIKSPOR 

14:00     GÖLCÜKSPOR-  İFA         r

14:00     LÜLEBURGAZSPOR-DİLİSKELESİSPOR     

15:00     FERİKÖY-GEBZESPOR     r

15:00     TAÇSPOR-ÇORLU SPOR 1947

# hafta, Gebze, Gölcük

01 Mar 2024 - 16:09 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var mask
Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor mask
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor
Derincespor kazanmak zorunda mask
Derincespor kazanmak zorunda
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı mask
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı
Darıca GB sonuncuyla oynuyor mask
Darıca GB sonuncuyla oynuyor
BAL’da zorlu hafta mask
BAL’da zorlu hafta

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL