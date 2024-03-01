BAL’da zorlu hafta

GEBZE, FERİKÖY’E KONUK
BAL’da temsilcilerimiz 21. hafta maçlarını 3 Mart Pazar günü oynayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor en yakın takipçisi olan Feriköy’e konuk olacak. Feriköy Stadı’ndaki maç saat 15.00’de başlayacak. Mor-Beyazlı ekibin maç fazlasıyla 1 puan önünde olan Çorlu Spor ise haftayı Taçspor deplasmanında geçirecek.
KULLAR İLE GÖLCÜK EVİNDE
Kullarspor 1975 Spor haftayı sahasında sonuncu Babaeski maçıyla geçirecek. Kırmızı-Beyazlıların rahat bir galibiyet alması bekleniyor. Ömer Faruk Uzuner yönetiminde atağa geçen Gölcükspor’un rakibi ise İFA. Maç Gölcük’te oynanacak. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz rakibini yenerse puanları eşitleyecek. Yuvacıkspor haftayı Kapaklı deplasmanında geçirecek. Diliskelesispor ise Lüleburgaz’a konuk olacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
1.ÇORLU SPOR 1947 19 15 2 2 52 11 47
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2.GEBZESPOR 18 15 1 2 44 6 46
3.FERİKÖY 19 12 3 4 41 18 39
4.TAÇSPOR 19 11 2 6 33 13 35
5.İFA 19 9 7 3 32 19 34
6.GÖLCÜKSPOR 18 9 4 5 25 19 31
7.DİLİSKELESİSPOR 18 9 3 6 28 15 30
8.KULLAR 1975 SPOR 18 8 4 6 32 15 28
9.KEŞAN SPOR 19 7 5 7 27 23 26
10.KAPAKLISPOR 19 8 1 10 34 37 25
11.YUVACIKSPOR 19 6 1 12 23 33 19
12.SARAY SPOR 1953 19 5 3 11 19 29 18
13.UZUNKÖPRÜSPOR 18 3 2 13 9 33 11
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14.LÜLEBURGAZSPOR 19 1 3 15 7 73 6
15.BABAESKİSPOR 19 1 1 17 8 70 4
BU HAFTANIN MAÇLARI
HAFTANIN PROGRAMI
3 MART PAZAR
14:00 KULLAR 1975 SPOR--BABAESKİSPOR
14:00 UZUNKÖPRÜSPOR-SARAY SPOR 1953
14:00 KAPAKLISPOR- YUVACIKSPOR
14:00 GÖLCÜKSPOR- İFA r
14:00 LÜLEBURGAZSPOR-DİLİSKELESİSPOR
15:00 FERİKÖY-GEBZESPOR r
15:00 TAÇSPOR-ÇORLU SPOR 1947
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.