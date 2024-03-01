Derince Belediyespor kazanmak zorunda

ISPARTASPOR GELİYOR
Yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta deplasmanda iyi oynamasına rağmen kaybeden, düşme hattından çıkamayan 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor Cumartesi günü evinde Isparta maçıyla geçirecek. Sarı-Lacivertlilerin Play-Off hattında yer alan rakipleri karşısında işi kolay değil.
SAAT 14.00’DE BAŞLAYACAK
Taner Gülleri yönetimimde ilk iç saha maçında üç puan sevinci yaşamak isteyen temsilcimiz taraftar desteğine de ihtiyaç duyuyor. Ligin ilk yarısındaki maç Ispartaspor’un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Derince Belediyesi doğal çim sahada oynanacak bugünkü maç saat 14.00’de başlayacak. Maçı Van bölgesinden B klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek.
HAYDİ DERİNCE- Düşme hattında bulunan Belediye Derincespor’un Isparta engelini mutlak suretle aşması gerekiyor.
2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR L 25 16 7 2 41 15 55
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2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 15 8 2 46 17 53
3.GMG KASTAMONUSPOR 25 15 7 3 42 21 52
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 26 14 7 5 38 21 49
5.ISPARTA 32 SPOR 26 15 1 10 33 28 46
6.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 25 14 3 8 48 34 45
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7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 26 12 6 8 40 34 42
8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 26 10 8 8 30 27 38
9.SOMASPOR 26 10 7 9 30 30 37
10.İNEGÖLSPOR 25 10 6 9 37 32 36
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BE 26 9 8 9 20 19 35
12.FETHİYESPOR 25 7 10 8 30 33 31
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 26 8 4 14 15 26 28
14.SARIYER 26 7 6 13 33 40 27
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 26 6 8 12 30 47 26
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16.BELEDİYE DERİNCE SPOR 25 5 7 13 21 28 22
17. ARNAVUTKÖY BLD. 26 4 9 13 28 36 21
18.DENİZLİSPOR 26 5 6 15 23 39 21
19.UŞAK SPOR A.Ş. 25 1 2 22 10 68 5
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.