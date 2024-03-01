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01 Mar 2024 - 16:12- Spor G:

Derince Belediyespor kazanmak zorunda

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Düşme hattından çıkmak isteyen 2.Lig temsilcimiz yarın konuk edeceği Ispartaspor engelini aşmaya çalışacak. Taner Gülleri yönetimindeki temsilcimizin taraftar desteğine ihtiyacı var. Maç saat 14.00’de.

Derince Belediyespor kazanmak zorunda mask
Derince Belediyespor kazanmak zorunda
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ISPARTASPOR GELİYOR

Yeni teknik direktörü Taner Gülleri ile çıktığı ilk maçta deplasmanda iyi oynamasına rağmen kaybeden, düşme hattından çıkamayan 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor Cumartesi günü evinde Isparta maçıyla geçirecek. Sarı-Lacivertlilerin Play-Off hattında yer alan rakipleri karşısında işi kolay değil.

SAAT 14.00’DE BAŞLAYACAK

 Taner Gülleri yönetimimde ilk iç saha maçında üç puan sevinci yaşamak isteyen temsilcimiz taraftar desteğine de ihtiyaç duyuyor. Ligin ilk yarısındaki maç Ispartaspor’un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Derince Belediyesi doğal çim sahada oynanacak bugünkü maç saat 14.00’de başlayacak. Maçı Van bölgesinden B klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek.

HAYDİ DERİNCE- Düşme hattında bulunan Belediye Derincespor’un Isparta engelini mutlak suretle aşması gerekiyor.

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR L   25               16           7             2              41           15           55

__

2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25             15           8             2              46           17           53

3.GMG KASTAMONUSPOR          25           15           7             3              42           21           52

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 26           14           7             5              38           21           49

5.ISPARTA 32 SPOR                      26            15           1             10           33           28           46

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.             25           14           3             8              48           34           45

__

7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ  26           12           6             8              40           34           42

8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ   26           10           8             8              30           27           38

9.SOMASPOR                               26             10           7             9              30           30           37

10.İNEGÖLSPOR                            25            10           6             9              37           32           36

11.MOTOLUX 68 AKSARAY BE    26           9             8             9              20           19           35

12.FETHİYESPOR                           25            7             10           8              30           33           31

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR   26           8             4             14           15           26           28

14.SARIYER                                    26             7             6             13           33           40           27

15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR       26           6             8             12           30           47           26

__

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR        25           5             7             13           21           28           22

17. ARNAVUTKÖY BLD.                26           4             9             13           28           36           21

18.DENİZLİSPOR                             26           5             6             15           23           39           21

19.UŞAK SPOR A.Ş.                       25           1             2             22           10           68           5

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# yeni

01 Mar 2024 - 16:12 Kocaeli- Spor --- Okunma

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