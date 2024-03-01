Kocaelispor U19’un zorlu sınavı

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI’YI AĞIRLIYOR
Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor cumartesi kendisi gibi iddialı olan 2 puan gerisindeki Beyoğlu yeni Çarşı ile karşılaşacak. Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz İstanbul’daki ilk maçı 4-1 kazanmıştı. Vinsan Tesisleri’ndeki doğal çim sahada oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Diğer temsilcilerimizden Darıca GB, saat 13.00’de Silivri’ye konuk olurken Belediye Derincespor da saat 12.00’de Kemerkent Bulvarspor’un misafiri olacak.
U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU
1.TUZLASPOR A.Ş. 19 11 6 2 32 17 39
2.ESENLER EROKSPOR 18 11 5 2 41 15 38
3.KOCAELİSPOR 19 11 4 4 51 27 37
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 18 11 2 5 46 26 35
5. ARNAVUTKÖY BLD. 17 9 4 4 30 20 31
6.EDİRNESPOR 18 9 3 6 48 38 30
7.SULTANBEYLİ BELEDİ19 8 3 8 33 34 27
8.DARICA GB 19 8 2 9 33 49 26
9.BELEDİYE DERİNCE SPOR19 7 3 9 28 28 24
10.SARIYER 18 7 3 8 31 33 24
11.KEMERKENT BULVAR18 3 1 14 23 40 10
12.SİLİVRİSPOR 18 3 1 14 19 53 10
13. TEPECİK SPOR A.Ş. 18 2 1 15 18 53 7
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.