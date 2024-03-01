Darıca GB sonuncuyla oynuyor

3.Lig 3.grupta ligde kalma mücadelesi veren Darıca GB 22. hafta mücadelesinde Pazar günü Sivas 4 Eylül’e konuk olacak. Düşme hattının sadece 4 puan önünde yer alan Sarı-Yeşilli ekibin sonuncu olan rakibi önünde kazanmaktan başka seçeneği yok. İlk yarıdaki maçı 3-1 alan temsilcimiz rövanşta da sevilen taraf olmak istiyor. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.
3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 20 14 5 1 41 16 47
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2.MERKÜR JET ERBAASPOR 20 10 9 1 35 13 39
3.BORNOVA 1877 SPORTİF 19 10 4 5 34 20 34
4.SİLİVRİSPOR 20 8 8 4 27 20 32
5.KUŞADASISPOR 20 8 8 4 26 22 32
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 8 7 4 29 16 31
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7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR20 7 7 6 19 15 28
8.FATSA BELEDİYESPOR 19 6 8 5 16 17 26
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KUL 20 7 4 9 22 21 25
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KUL19 6 6 7 23 23 24
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.20 4 7 9 13 25 19
12.AKHİSARSPOR 19 5 2 12 15 43 17
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13. 1922 KONYASPOR 20 4 3 13 12 24 15
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 20 2 7 11 10 30 13
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş19 4 3 12 15 32 12
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.