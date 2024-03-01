Kocaeli Barosu’na 11 yeni avukat katıldı

BARO BAŞKANI GÜL BAŞARILAR DİLEDİ

Zorunlu staj sürelerini tamamlayan avukatlar Kocaeli Barosu’na katılmaya devam ediyor.

Kocaeli Barosu’na bu hafta 11 yeni avukat katıldı. 29 Şubat Perşembe günü Kocaeli Barosu İdari Binası’nda gerçekleşen yemin töreninde Baro Başkanı Mehmet Gül, stajyer avukatları yalnız bırakmayarak avukatlara ruhsatlarını bizzat teslim etti. Gül, ruhsat alan avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi. Yemin ederek Kocaeli Barosu’na katılan 11 yeni avukat ile birlikte Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 2 bin 866’ya yükseldi.

YEMİN EDEREK CÜBBELERİNİ GİYDİLER

Av. Filiz Erdoğan Kıran, Av. Esmanur Aydın, Av. Fatih Gül, Av. Oktay Şirin, Av. Ceren Nur Turan, Av. Gözde Sarıbaş, Av. Nesibe Yamaç, Av. Mehmet Zeki Eren, Av. Semih Özer, Av. Yasin Akalın ve Av. Zeynep Gürkan avukatlık meslek yemini etti. Yemin eden avukatlar cübbelerini giydi ve ruhsatlarını aldı.