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Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık”

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle ve Çayırova Mahallesi’nde ikamet eden kadınlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, çocukların ve gençlerin eğitimine çok önem verdiklerini ve onların geleceği için ilçeye iki farklı noktada kütüphane ile kitap kahve kazandırdıklarını aktardı.

Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık” mask
Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık”
Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık”
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçenin tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Yenimahalle ve Çayırova Mahallesi’nde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa yüzlerce Çayırovalı kadın katılım gösterdi. Programda ilk olarak 5 yıl boyunca Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirilirken, sinevizyonun akabinde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açıkladı ve yol haritalarını oluşturan 3 maddeyi Çayırovalı kadınlara anlattı. Çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine de çok büyük önem verdiklerini aktaran Çiftçi, bu bağlamda ilçeye iki farklı noktada kütüphane ile kitap kahve kazandırdıklarını belirtti.

 

Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık”

“SİZLERİN HİZMETİNE SUNDUK”

Başkan Çiftçi, konuya ilişkin şunları aktardı; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziki gelişimleri ve eğitimleri için yapılması gereken bütün işleri yaptık. Bizler o kapsamda şehrimizin iki farklı noktasında hem Erbakan Kültür Merkezi’mizin üst katında, hem de Akse Mahallemizin en güzel noktasında iki farklı kitap kahve yaptık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en güzel şekliyle ders çalışması için, nezih ve rahat ortamlarda ders çalışabilmeleri için, bu projeleri sizlerin hizmetine sunduk.” Program sonunda Bünyamin Çiftçi, Çayırovalıları yakın zamanda gerçekleştireceği beyanname sunumuna da davet etti.

Çiftçi, “İlçemize iki kitap kahve kazandırdık”

Kaynak: Bülten

# kadın, Cumhur İttifakı, başkan, parti, 31 Mart

01 Mar 2024 - 16:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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