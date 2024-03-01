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KOÜ’lü profesör seyyanen zammın gerekçesini anlattı

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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, 5 bin TL seyyanen zam yapılabileceğini, bunun bütçeye ek maliyetinin ise 900 milyar lirayı bulacağını belirtti.

KOÜ’lü profesör seyyanen zammın gerekçesini anlattı mask
KOÜ’lü profesör seyyanen zammın gerekçesini anlattı
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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, bütçeden SGK'ya ayrılan miktarın 2024 yılında yüzde 10' düşürülmeye çalışıldığını ifade ederek, tüm emeklilere 5 bin TL seyyanen zam yapılabileceğini, bunun bütçeye ek maliyetinin ise 900 milyar lirayı bulacağını belirtti.

Çelik nedenlerini ise şöyle sıraladı:

Mevcut bütçe büyüklükleri içinde en düşük yaşlılık ( emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artışın mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynakların bütçeye oranı 2008'den bu yana uzun yıllar yüzde 15-20 aralığında seyretmiştir. Ancak 2024 bütçesiyle bu oranın yüzde 10'a çekilmeye çalışıldığı belirtilmektedir. 2024'te bütçeden SGK'ye transfer için ayrılan kaynak miktarının 1,2 trilyon lira olduğu ifade edilmektedir. 16 milyon emekliye ve hak sahibine 5 bin TL artış yapmanın yıllık maliyetinin yaklaşık 900 milyar lira olduğu belirtilmektedir. Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynak oranının yüzde 17 olması durumunda emeklilere 5 bin lira zam yapılabilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

2008 sonrasında daha yüksek oranlarda kaynak aktarmanın mümkün olduğu vurgulanarak, neden şu anda yüzde 10'a düşürüldüğüne ilişkin soru yöneltilmektedir.

Kaynak bulunduğu ve geçmiş yıllarda bütçeden SGK'ye daha yüksek oranlarda kaynak aktarıldığı durumda, bu oranın korunması halinde kaynak sıkıntısı yaşanmayacağı belirtilmektedir.

KOÜ’lü profesör seyyanen zammın gerekçesini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Zam, Emekli, ifade

01 Mar 2024 - 16:43 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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