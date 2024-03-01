Hurma tezgaha zamlı indi, yüzde 80 arttı…

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmalar, tezgaha inmeye başladı. Geçen yıl 200 TL’ye satılan hurmanın fiyatı bu yıl 300-400 TL arasından başlıyor.

EN KALİTELİSİ KUDÜS

Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma sattıklarını belirten esnaf Mıraz Şahin, “Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA