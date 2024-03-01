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Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”

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Bekirdere Mahallesi’nde AK Parti istişare kurulu üyeleriyle bir araya Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz” dedi.

Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz” mask
Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”
Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”
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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelmeyi sürdürüyor. AK Parti’de uzun yıllar farklı kademelerinde görev alan ve teşkilat tarafından da sevilen Tutuş, adaylık sürecinde sık sık teşkilat mensuplarıyla bir araya gelip, istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Bekirdere Mahallesi’nde AK Parti istişare kurulu üyeleriyle buluşan Tutuş’a yoğun ilgi gösterildi. Programda, İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’da hazır bulundu.

Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”

 

“TAKLİTÇİLERE BIRAKMAYACAĞIZ”

Burada istişare kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Tutuş, “ Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için her birinizin elini taşın altına koyduğunu biliyorum. Birlikte omuz omuza İzmit’imizi mahrum kaldığı belediyecilik hizmetlerine kavuşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart’ta partimizle omuz omuza verip, meydanı taklitçilere, hizmet yapmayanlara bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz” dedi.

Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”
Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”
Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”

Kaynak: Bülten

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01 Mar 2024 - 16:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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