Tutuş, “İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelmeyi sürdürüyor. AK Parti’de uzun yıllar farklı kademelerinde görev alan ve teşkilat tarafından da sevilen Tutuş, adaylık sürecinde sık sık teşkilat mensuplarıyla bir araya gelip, istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Bekirdere Mahallesi’nde AK Parti istişare kurulu üyeleriyle buluşan Tutuş’a yoğun ilgi gösterildi. Programda, İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’da hazır bulundu.
“TAKLİTÇİLERE BIRAKMAYACAĞIZ”
Burada istişare kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Tutuş, “ Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için her birinizin elini taşın altına koyduğunu biliyorum. Birlikte omuz omuza İzmit’imizi mahrum kaldığı belediyecilik hizmetlerine kavuşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart’ta partimizle omuz omuza verip, meydanı taklitçilere, hizmet yapmayanlara bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. İzmit’imize gerçek belediyeciliği getireceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.