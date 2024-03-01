Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var

Kartepe Masterler oldukça etkili bir sezona imza atarak 16 maçın 14’ünü kazanıp 1’inde berabere kaldı, sadece Full Medya Bekirpaşa’ya kaybetti. Full Medya Bekirpaşa Masterler ise 16 maçın 9’unu kazanıp 3’ünde berabere kaldı, 4’ünü kaybetti. Kartepe Masterler ile Full Medya Bekirpaşa Medya Masterler arasında yarın akşam saat 18.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak final maçının bitiminde kupa töreni için özel bir hazırlık yapıldı.

SPORSEVERLERE VE BASINA ÇAĞRI

Full Medya firmasının sahibi olan, Full Medya Bekirpaşa Masterler takımının kaptanı Şenol Çiçek, tüm sporseverleri finale davet etti. Çiçek, “Normal sezon mücadele eden 9 takım elinden geleni yaptı, centilmenliğin öne çıktığı bir yarış oldu. Katılım sağlayan tüm takımları kutluyorum. Statü gereği Kartepe Masterler ile biz finalist olduk. Rakibimize normal sezonda tek yenilgiyi biz tattırmıştık. Final maçına elbette şampiyon olmak için çıkacağız ama bizim için Fair-Play çok daha önemli. Dostça bir maç olması için elimizden geleni yapacağız. Seyir zevki yüksek bir maç vaat ediyor. Bu yüzden sporseverleri tribüne davet ediyorum. Kupa töreni için de ayrı bir hazırlık yapıldı. Yerel ve ulusal basından da yüksek katılım bekliyoruz” dedi.