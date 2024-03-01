Müftü Sönmezoğlu’na kutlama ziyareti yaptılar

Sönmezoğlu’na yapılan ziyarette Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan AK, Genel Başkan Yardımcıları Orhan Kartal, Mehmet Ali Karadaşlı, Yusuf Çakır, İsmail Topçu ve Fahri Özdemir, Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, Kocaeli Şube Yöneticileri Tayfun Ese, Mustafa Ayar, Adnan Ese, Ayşegül Pir Soylu, Reyhan Ocak ve Gülcihan Sarıman yer aldı. Ayrıca diyanet sendikacılığının önde gelen isimleri olarak bilinen Hazım Zeki Sergi ve İbrahim Batun da, Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nu kutlamaya giden isimler arasında yer aldı. Heyet, daha önce de bu görevi yürüten Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti ve kendisine başarılar diledi. Sönmezoğlu da ziyaret nedenişyle mutluluğunu belirtti ve heyete teşekkür etti.