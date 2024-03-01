SP’li Türel: Herkes mal varlığını açıklasın

Siyasete giren bazı isimlerin kısa sürede mal varlığında ciddi bir artış olduğunu ve bunun da toplumda hiç hoş karşılanmadığını söyleyen Mustafa Türel, bugünden yapılacak mal varlığı açıklamasının daha inandırıcı olacağını ifade etti. Mustafa Türel, kendisinin de kısa bir süre sonra mal varlığını açıklayacağını söyledi, “ Gebze’deki tüm adaylara da çağrıda bulunuyoruz ve tüm adayların kendilerinin ve birinci derece yakınlarının mal varlığını açıklamaya davet ediyoruz” dedi.