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01 Mar 2024 - 17:16- Gündem G:

Brisa, Prometeon ve Pirelli’de işveren yüzde 67 teklif etti… Sarı: Sözleşmeyi revize ederiz

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Brisa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin altıncı görüşmesinde de anlaşma sağlanamadı. İşverenin ücret teklifini yüzde 67’ye çıkarmasına tepki gösteren Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “7 Mart’a yapacağımız görüşmenin son görüşme olmasını istiyoruz. Aksi halde seçim sonrasına sözleşme kalırsa taslağımızı revize edip yeni bir ücret zammı talep edeceğiz” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Brisa, Prometeon ve Pirelli’de işveren yüzde 67 teklif etti… Sarı: Sözleşmeyi revize ederiz mask
Brisa, Prometeon ve Pirelli’de işveren yüzde 67 teklif etti… Sarı: Sözleşmeyi revize ederiz
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ALTINCI GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Brisa, Prometeon ve Pirelli’de işveren yüzde 67 teklif etti… Sarı: Sözleşmeyi revize ederiz

2,5 SAAT SÜRDÜ

Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni 5’inci oturumda sosyal haklarda yüzde 100 zam, ücret konusunda ise hem destek hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif etti. Sözleşmenin üç yıllık olması ve diğer 5 ayrı 6 aylık dilimde ise enflasyon öneren işveren temsilcilerine sendika tepki gösterdi ve teklifleri kabul etmedi. Yaklaşık 2,5 saat süren altıncı görüşmede sonuç çıkmadı ve anlaşma sağlanmadı. İşveren temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işverenin verdiği teklifi değerlendirdi.

ARKADAŞLARIMIZI KORUMALIYIZ

İşverene ciddi gelmedikleri için uyardıklarını söyleyen Sarı, “Bu sözleşmenin bir an önce bitmesi için zorlamamız oluyor. Eğer bu sözleşmeyi biraz daha uzatırsanız toplu sözleşmeyi revize edeceğimizi söyledik. Bir an önce sözleşmeyi bitirme iradesi ile gelmelerini istedik. Bu mesajı net olarak verdik. Biz bu toplu sözleşmede en fazla üzerinde durduğumuzu ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda verecekleri zamları önemsiyoruz. Biz üç yıllık sözleşmeyi asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. İki yıllık toplu iş sözleşme olması nedeniyle ikinci, üçüncü, ve dördüncü 6 ayları düzenlersek bu enflasyonist ortamda arkadaşlarımızı korumaya almak istiyoruz. Türkiye ekonomisi ile ilgili ön görülerimiz var bu konuda işçi arkadaşlarımızı korumak istiyoruz.

7 MART SON OTURUM OLSUN

Üretimde 5, destek hizmetlerinde ise 2 madde geçti. Üretimde toplam 30, destekte ise 25 madde geçti. Destek işçileri için sosyal haklar için yüzde 110, destek ve üretim işçilerinin maaşlarına yüzde 67 oranında zam vermek istediler. Bu şekilde küçük artışlarla gelmemelerini istedik. Önümüzdeki sözleşme görüşmesinde son oturum olmasını istedik. 7 Mart saat 14.00’te tekrar toplanma kararı aldık. Eğer bitirmeme iradesi varsa en üst seviyedeki kişileri davet ediyoruz. Onlarla bu müzakereyi yapabileceğimizi söyledik. Çalışan arkadaşlarımızın sabrı kalmadı. Satın alma güçleri giderek düşüyor. Arkadaşlarımız artık işlerini görmek için borç almaya başladıklarını söylüyor. Bu durum elbette masaya yansıyacak. Bu nedenle görüşmeler sertleşiyor” dedi.

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01 Mar 2024 - 17:16 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
14

Bitik Işçi - Sayın Başkan değerli sendika yöneticileri, Yoksulluk sınırı 52954tl ,yıllık enflasyon %80 üzerinde biz %67 pazarlıkta geldiğimiz son nokta .Sayın Başkan artık taslağı geri çekme zamanı gelmedi mi?Yaptırım ve yasaklar neler yapabileceğimizi işverene karşı nasıl dik durulur gücümüz neymiş bi görelim.Hadi artık işçi borç batağında, Pırelli de 300 den fazla geçici 11 aydır çalışıyor geçici çalışma süresi ne kadar.Brisa da çift maaş alan Eyt li ler işçinin gözüne çok batıyor. Haydi Başkan inceldiği yerden kopsun %100 altı işçi kabul etmiyor harekete geçin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:45
13

Mubarek Gun - Sayın başkan ve yönetim kurulu cumadan çıktınız,sözleşmeye oturdunuz .dogrumu? DOGRU.HIC VICDANINIZ BU DURUMA EL VERIYORMU .LASTIK ISCISI TAM 1 YILDIR SOSYAL HAKLAR DAHIL ORTALAMA 27 BIN AYLIK MAASA CALISIYOR .ISVERENIN TAVRI BELLI YANI ARTIK NEYI BEKLIYORSUN .BI EYLEM YOK ISLETMELERDE SOZLESMELILER HALEN DEVAM EDIYOR BI ALKIS BILE YAPAMIYORUZ .YANI NASIL OLAVAK BU ISLER KIM KIME DIREKTIF VERIYOR SAYIN BASKAN.HERKES AYNAYA BAKSIN .BU IS BOYLE GITMEZ ARTIK ISCININ SABRI KALMADI ICERDE HUZURSUZLUK BUYUYOR .UMARIM BILGILERI GELIYORDUR .TEMSILCI ARKADASLAR SIZDE HANGI MADDELERIN GECTIGINI BI ZAHMET SOYLEYIN ISCIYI BILGILENDIRIN B

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:44
12

Krallll - başkan secimden sonra maaşın daha kötü olcagını biliyorsun alım gücünün dahada düşecegini biliyorsun ee sormazlarmı adama neden yüzde 100 le masaya oturdun, amacın alım gücünü dahada düşürmekmi diye demezlermi insana .? şimdi yüzde 85 bile alsan secimden sonra alım gücümüzün dahada düşceğini biliyorsun neden şimdiden revize etmiyorsun amaç ne ???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:43
11

İzmitliyy - Sözleşme zamanı yeni kadrolulara sürekli mesai yaptırıorlar neden bu kadar izin veriliyor neden yasaklanmıyor işçinin hiç tahammülü kalmadı ama gereken zam alınmalı değer verilmeli işçiye…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:42
10

Sf - Enflasyon gercek enflasyon olsa neysede enaga gore olan enflasyona bakilacaksa olabilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:36
09

Realist - Ne kadar ertelersen ertele.

Gereken verilmedikçe bu sözleşme imzalanmaz.

Sayın İş verenin bilgilerine.

YOKSULLUK SINIRI 49,000.TL.

Detaya gerek yok.

Ona göre davranın ona göre ne vereceğinizi bilin.

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 01 Mart 17:37
06

For Support - Dün yapılan sözleşmenin yorumlarını okurken destek taşerona dönsün diyenler olmuş biraderim sende sözleşmeli ol sende düne kadar sözleşmeli çalışandın.

Birde şu konu var şu an destekte çalışan kim varsa hepsi senin işini yapmaya kadrolu olmaya hazır beğendiğin burda destekler yatıyor çalışmıyor dediğin kısımda ki arkadaşla yer değiştir o zaman bunu kabul etmeyecek destek varsa konuşalım destek işçisine zam istendiğinde neden ilk ses sen ve senin gibilerden geliyor kardeş avrupadaki işçi şu kadar euro alıyor demesini biliyorsun peki avrupada ki fabrikalarda destek mi var kardeşim neden diyemiyorsun destek işçisi kadroya alınmalıdır üretime katkısı bellidir zamanın da şu an ki kısımlarda çalışan arkadaşlar fabrika önüne konulduğun da 2 saat içerisin de geri çağırılmış insanlardır fabrika bunları boşuna 2 saat için de geri çağırmadı imalatı yürütemediği için geri çağırdı diye düşünüyorum.

Destek işçilerinin kadroya alımları yapılmalıdır bu işveren ve sendika için tabi ki bizler içinde en hayırlısıdır herkese sözleşmenin hayırlısı ile bitmesi dileğiyle…

Yanıtla . 18Beğen . 7Beğenme 01 Mart 17:30
05

Üçkuruşluk Işçi - Eyyy sendika daha neyi bekliyorsun mesaileri yasaklayın promotonda ki 300 küsür sözleşmeli işçiyi çekin bir çok eylem varken gazeteye demeç vererek mi hakkımızo savunacaksınız .

Yanıtla . 24Beğen . 1Beğenme 01 Mart 17:29
04

Fakirleştik - Başkanım ver emri artık. Herkes hazır kıta bekliyor. Dur de 7 marta kadar kimse hareket dahi etmesin. Bakalım %67 neymiş görür bunlar

Yanıtla . 20Beğen . 3Beğenme 01 Mart 17:28
03

Izmit Sakarya - Sayın başkan daha neyi bekliyoruz işçini gücünü gösterme zamanı geldi artık bütün fabrika işçileri bir olup gerekli eylemlere hazırız bir kıvılcım yeter

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 01 Mart 17:28
01

İzmitli - Alın terinin karşılığı alana kadar devam başkanım

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Mart 17:22
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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