Brisa, Prometeon ve Pirelli’de işveren yüzde 67 teklif etti… Sarı: Sözleşmeyi revize ederiz

ALTINCI GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

2,5 SAAT SÜRDÜ

Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni 5’inci oturumda sosyal haklarda yüzde 100 zam, ücret konusunda ise hem destek hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif etti. Sözleşmenin üç yıllık olması ve diğer 5 ayrı 6 aylık dilimde ise enflasyon öneren işveren temsilcilerine sendika tepki gösterdi ve teklifleri kabul etmedi. Yaklaşık 2,5 saat süren altıncı görüşmede sonuç çıkmadı ve anlaşma sağlanmadı. İşveren temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işverenin verdiği teklifi değerlendirdi.

ARKADAŞLARIMIZI KORUMALIYIZ

İşverene ciddi gelmedikleri için uyardıklarını söyleyen Sarı, “Bu sözleşmenin bir an önce bitmesi için zorlamamız oluyor. Eğer bu sözleşmeyi biraz daha uzatırsanız toplu sözleşmeyi revize edeceğimizi söyledik. Bir an önce sözleşmeyi bitirme iradesi ile gelmelerini istedik. Bu mesajı net olarak verdik. Biz bu toplu sözleşmede en fazla üzerinde durduğumuzu ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda verecekleri zamları önemsiyoruz. Biz üç yıllık sözleşmeyi asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. İki yıllık toplu iş sözleşme olması nedeniyle ikinci, üçüncü, ve dördüncü 6 ayları düzenlersek bu enflasyonist ortamda arkadaşlarımızı korumaya almak istiyoruz. Türkiye ekonomisi ile ilgili ön görülerimiz var bu konuda işçi arkadaşlarımızı korumak istiyoruz.

7 MART SON OTURUM OLSUN

Üretimde 5, destek hizmetlerinde ise 2 madde geçti. Üretimde toplam 30, destekte ise 25 madde geçti. Destek işçileri için sosyal haklar için yüzde 110, destek ve üretim işçilerinin maaşlarına yüzde 67 oranında zam vermek istediler. Bu şekilde küçük artışlarla gelmemelerini istedik. Önümüzdeki sözleşme görüşmesinde son oturum olmasını istedik. 7 Mart saat 14.00’te tekrar toplanma kararı aldık. Eğer bitirmeme iradesi varsa en üst seviyedeki kişileri davet ediyoruz. Onlarla bu müzakereyi yapabileceğimizi söyledik. Çalışan arkadaşlarımızın sabrı kalmadı. Satın alma güçleri giderek düşüyor. Arkadaşlarımız artık işlerini görmek için borç almaya başladıklarını söylüyor. Bu durum elbette masaya yansıyacak. Bu nedenle görüşmeler sertleşiyor” dedi.