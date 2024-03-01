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Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat

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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çocukların ekranlara bakma süresi arttı. Bu durum pek çok soruna davetiye çıkartırken uzmanlar anne ve babalara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat mask
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
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Küçük yaştaki çocukların uzun süre tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon karşında vakit geçirmesi ebeveynler ve çocuklar üstündeki olumsuz etkileri farklı şekillerle açığa çıkarmaya devam ediyor.

Uzmanlar ise ebeveynlere dikkat çeken uyarı ve tavsiyelerde bulundu. İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Özel Serüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Özel Eğitim Alanında Uzman Öğretici Emre Gökçe, 0-2 yaş arasındaki çocuklar için önemli uyarılarda bulundu.

Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat

“EKRAN KULLANIMI DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTEYE SEBEP OLABİLİYOR”

Emre Gökçe ekran bağımlılığına maruz kalmanın birçok olumsuz duruma sebep olabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Bu durumların en öne çıkanları dil gecikmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diyebiliriz. Ekranın tek taraflı bir iletişim aracı olduğu için belirli bir yaşa kadar destekleyici hiç bir etkisi yok. Belirli bir yaştan sonra çocuklar sadece alıcı dilini destekliyor. Bu sebeple ifade edici dildeki eksikliğin ise dil gecikmesine sebep olabiliyor. Aynı zamanda dikkat süresini kısalttığı için dikkat eksikliğine yol açabilir dolayısıyla dikkat süresi kısalan çocuklarında hiperaktif davranışlar göstermesine neden olabilir. Her türlü ekran kullanımı özellikle 0-2 yaş arasında asla olmaması gerekli. İlerleyen yaşlarda sadece ebeveyn kontrolünde ve belirli saatler arasında sınırlı bir şekilde olmalı. Uzun süreli ekran maruziyetlerinin doğurabileceği olumsuz sonuçlar için mutlaka destek alınmalı.”

Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat

4 YAŞINDAN SONRA BU HARFE DİKKAT EDİN!

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Beyza Kibar ise, belli yaşa kadar çocukların söylediği harflere dikkat etmek gerektiğini belirtti. Özellikle R harfinin söylenmesinde 5 yaşa kadar takip edilmesi gerektiğini belirten Beyza Kibar, “Birinci sınıfa başlamadan önce çocuklarda görülen harf hatalarına dikkat çekici. Harf hatasıyla okula başlayan çocuklarda okumada, yazmada ve okuduğunu anlamada güçlükler görülebiliyor. Bunun yanında çocuklar akran zorbalığına da maruz kalabiliyor. Bu durum çocukların hem akademik hem de sosyal yaşantılarını oldukça etkileyebilir. Çocuklar 4 yaşından sonra ‘r’ sesi haricinde diğer tüm sesleri söyleyebilmeli. Çocuklar 5 yaşından sonra ise ‘R’ sesini doğru söyleyebilmeli. Eğer bu yaş aralığında çocuğunuzda harf hataları görülüyorsa dil ve konuşma terapistine hemen başvurulması gerekiyor. Doğru bir eğitimle bu hataların önüne geçilebilir.” dedi.

Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat
Uzmanlar uyardı: Çocuklarda harf hatalarına ve ekran kullanımına dikkat

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, ifade, HER, İzmit

01 Mar 2024 - 17:42 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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