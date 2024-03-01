Anıl Acurman adaylığa geri döndü, YSK itirazı kabul etti

ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ



CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında CHP’li bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından Kocaeli İl Seçim Kurulu’na zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu. İl Seçim Kurulu yaptığı toplantıda Acurman’ın adaylığının düşürülmesini oy birliği ile onadı.



ACURMAN’IN YSK’YA YAPTIĞI BAŞVURU KABUL EDİLDİ



Başiskele seçimleri için önemli gelişme. Adaylığı İl Seçim Kurulu kararı ile düşürülen CHP’li Anıl Acurman’ın Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru kabul edildi. Anıl Acurman bu kararla CHP Başiskele Belediye Başkan Adaylığına geri döndü. Sıcak gelişmeyi CHP İl Başkanı Bülent Sarı duyurdu. Sarı, “Resmi karar henüz elimize ulaşmadı ancak haklı itirazımın kabul edilmesi ile Anıl Acurman tekrar adaylığa dönmüş oldu.” dedi.