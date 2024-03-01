Bu ne sorumsuzluk!

Fotoğraf bir okuyucumuzdan… Şöyle bir mesaj ile birlikte fotoğrafı bize gönderdi:

“Değerli gazete yöneticisi; bu fotoğraf 27 Şubat Salı günü saat 17-50- 17.55 arasında Saray Yokuşu’nda çekildi. Yahya Kaptan yönünden D-100 güzergahını takip ederek Bağçeşme tarafına çıkacaktım. Merkez Bankası önünde en sağ şeritte trafik durduğu anda öndeki otomobilin ön sağ camı açıldı. İçinde bir aile olduğu anlaşılıyordu. Ön sağ camdan 4-5 yaşlarında bir çocuk çıktı ve kapı kenarına oturdu. Ben dahil birkaç otomobil korna çalarak yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama aile umursamadı. Otomobil hareket edince içeri oturturlar diye düşündüm ama öyle olmadı. Hiç istiflerini bozmadılar. Otomobil Saray Yokuşu’na doğru dönünce korna çalmaya devam ettim ve yanımdaki arkadaşım bu fotoğrafı çekti.

BU HAREKETLER CEZALANDIRILMALI

Bizler arka koltukta bile çocuklarımızı kemersiz oturtmazken, bir ailenin çocuklarını önde oturtmalarını geçtim hareket halindeki bir aracın camını açıp kapı üstünde pencereye oturtmasını aklım almıyor. Bunlar nasıl insanlar? Saati belli yetkililerin bu aileyi kameralardan bulabileceğini düşünüyorum. Bu hareketler cezalandırılmalı ki kimse yapmaya cesaret edemesin, çocukların sağlığı, hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”