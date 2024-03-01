Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Bu ne sorumsuzluk!

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit'te araba içinde bir çocuk camdan çıkartılarak kapı kenarına oturtuldu ve bu şekilde seyahat etti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bu ne sorumsuzluk! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fotoğraf bir okuyucumuzdan… Şöyle bir mesaj ile birlikte fotoğrafı bize gönderdi:

“Değerli gazete yöneticisi; bu fotoğraf 27 Şubat Salı günü saat 17-50- 17.55 arasında Saray Yokuşu’nda çekildi.  Yahya Kaptan yönünden D-100 güzergahını takip ederek Bağçeşme tarafına çıkacaktım. Merkez Bankası önünde en sağ şeritte trafik durduğu anda öndeki otomobilin ön sağ camı açıldı. İçinde bir aile olduğu anlaşılıyordu. Ön sağ camdan 4-5 yaşlarında bir çocuk çıktı ve kapı kenarına oturdu. Ben dahil birkaç otomobil korna çalarak yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama aile umursamadı. Otomobil hareket edince içeri oturturlar diye düşündüm ama öyle olmadı. Hiç istiflerini bozmadılar. Otomobil Saray Yokuşu’na doğru dönünce korna çalmaya devam ettim ve yanımdaki arkadaşım bu fotoğrafı çekti. 

BU HAREKETLER CEZALANDIRILMALI

Bizler arka koltukta bile çocuklarımızı kemersiz oturtmazken, bir ailenin çocuklarını önde oturtmalarını geçtim hareket halindeki bir aracın camını açıp kapı üstünde pencereye oturtmasını aklım almıyor. Bunlar nasıl insanlar? Saati belli yetkililerin bu aileyi kameralardan bulabileceğini düşünüyorum. Bu hareketler cezalandırılmalı ki kimse yapmaya cesaret edemesin, çocukların sağlığı, hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”

 

# Merkez Bankası

01 Mar 2024 - 18:54 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Elektrik lambası gündüz yanıyor mask
Elektrik lambası gündüz yanıyor
Hat 33’e ek seferler konulmalı mask
Hat 33’e ek seferler konulmalı
Bu görüntüler Gülümse Kafe’ye yakışmıyor mask
Bu görüntüler Gülümse Kafe’ye yakışmıyor
Rafet Karacan’da hem köpekler hem trafik risk altında mask
Rafet Karacan’da hem köpekler hem trafik risk altında
Yunus Emre Caddesi’nde İSU çalışmaya başladı mask
Yunus Emre Caddesi’nde İSU çalışmaya başladı
Antrenör Hasan Vardoğan büyük kızını evlendiriyor mask
Antrenör Hasan Vardoğan büyük kızını evlendiriyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL