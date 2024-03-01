Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 Mar 2024 - 19:39- Gündem G:

Kartepe’nin 50 yıllık hayali için Büyükakın tarih verdi, Teleferik o tarihte açılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında Kartepe Teleferik hattının açılış programını ilan etti. 10 Mart gibi teleferiği açacaklarını söyleyen Büyükakın, Kartepe’nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kartepe’nin 50 yıllık hayali için Büyükakın tarih verdi, Teleferik o tarihte açılıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BİR YILDA TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve deneme sürüşleri başlayan Kartepe Teleferik hattında artık sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında teleferiğin açılış tarihini açıkladı. Büyükakın, “10 Mart gibi teleferik hattını ulaşıma açacağız” diyerek açılış tarihini netleştirdi. Geçtiğimiz yıl başlayan teleferik hattı bir yıllık çalışmanın ardından hizmete açılması Kartepe turizmi için büyük önem taşıyor.

 

AĞAÇLARIN ÜZERİNDEN GİDECEK

Kartepe’nin 50 yıllık hayali olarak nitelendirilen teleferik hattı Türkiye’nin ilk Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında yapılan hat. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla arası teleferik hattına boyları 43-45 metre arasında değişen toplam 16 direk dikildi. Çok az ağaç kesilerek yapılan ve ağaçların üzerinden giden teleferik hattında toplam 73 kabin hizmet verecek. Bir saatte 1500 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan hattın iki istasyonu arasında 14 dakikada ulaşılacak. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 10 Mart’a açılışı Büyükakın tarafından ilan teleferik hattında olası hava koşulları değişiklikleri nedeniyle açılış programı öne alınabilir ya da ertelenebilir.

 

# Kocaeli, Büyükşehir, hizmet, Türkiye, Körfez

01 Mar 2024 - 19:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sezgin Iğrek - Kartepeye Arslanbry tarafindan da cikilmasi icin yollari genisletin,bir tane yolda insanlar sirat koprusunde gider gibi cile cekiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 21:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Müftü Sönmezoğlu’na kutlama ziyareti yaptılar mask
Müftü Sönmezoğlu’na kutlama ziyareti yaptılar
Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı... mask
Hasan Kalkan, Başiskele Seymen Mahallesine Muhtar adayı...
Bakan Özhaseki uyardı: 5 ya da 6 şiddetinde deprem olabilir mask
Bakan Özhaseki uyardı: 5 ya da 6 şiddetinde deprem olabilir
Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi veriliyor mask
Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi veriliyor
Kandıra’da Dört Bir Koldan Altyapı Çalışmaları Yapılıyor mask
Kandıra’da Dört Bir Koldan Altyapı Çalışmaları Yapılıyor
Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı mask
Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL