Kartepe’nin 50 yıllık hayali için Büyükakın tarih verdi, Teleferik o tarihte açılıyor

BİR YILDA TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve deneme sürüşleri başlayan Kartepe Teleferik hattında artık sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında teleferiğin açılış tarihini açıkladı. Büyükakın, “10 Mart gibi teleferik hattını ulaşıma açacağız” diyerek açılış tarihini netleştirdi. Geçtiğimiz yıl başlayan teleferik hattı bir yıllık çalışmanın ardından hizmete açılması Kartepe turizmi için büyük önem taşıyor.

AĞAÇLARIN ÜZERİNDEN GİDECEK

Kartepe’nin 50 yıllık hayali olarak nitelendirilen teleferik hattı Türkiye’nin ilk Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında yapılan hat. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla arası teleferik hattına boyları 43-45 metre arasında değişen toplam 16 direk dikildi. Çok az ağaç kesilerek yapılan ve ağaçların üzerinden giden teleferik hattında toplam 73 kabin hizmet verecek. Bir saatte 1500 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan hattın iki istasyonu arasında 14 dakikada ulaşılacak. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 10 Mart’a açılışı Büyükakın tarafından ilan teleferik hattında olası hava koşulları değişiklikleri nedeniyle açılış programı öne alınabilir ya da ertelenebilir.