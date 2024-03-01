Muhtar adayının afişlerini yırttılar

ÇİRKİN SALDIRI

İzmit Tüysüzler Mahallesi’nde muhtar adayı olan Songül Yalçın’ın mahallede astırdığı afişler bilinmeyen kişiler tarafından yırtılıp, parçalanmış. 4 muhtar adayının yarıştığı ve 2 bin 700 seçmenin yarıştığı İzmit Tüysüzler Mahallesinde afişlerinin yırtıldığını belirten Yalçın gazetemizi arayarak şunları söyledi.

Yalçın, “İzmit Tüysüzler Mahallesi son yıllarda sitelerin kurulmasıyla birlikte gelişen büyüyen bir mahalle. Muhtar adaylığına yaklaşık bir yıl önce karar verdim ve o tarihten itibaren çalışmaya başladım. Mahalledeki hemen tüm seçmenle buluştum. Çalışmalarım çok iyi ilerliyordu. Dün sabah uyandığımda mahalle arasında astığım tüm afişler yırtılmış, parçalanmış ve yerlere açılmış. Bu iğrenç saldırıyı kim veya kimler yaptı bilmiyorum ama yapılanlar asla kabul edilir gibi değil. Ben hedefimi koydum, yapacaklarımı seçmenime anlattım. Seçmenlerimizle diyaloglarım son derece düzeyli ilerliyordu. 4 muhtar adayının çıkmasıyla birlikte doğal olarak rekabet ortamı da artıyor. Ben iyi olan kazansın. Bu gibi çirkin saldırılarla kendilerini ispat etmeye kalkışmak cahilliktin, insani değildir” dedi.