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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, euro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? mask
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BIST 100 endeksi, en düşük 9.062,36 ve en yüksek 9.450,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,96 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,27 artışla 2 bin 73 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,26 artarak 13 bin 931 liraya yükseldi.

 

Geçen hafta sonu 3 bin 335 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 410 liraya çıktı.

 

Bu hafta ABD doları yüzde 1,49 değer kazanarak 31,5560 liraya, euro yüzde 0,61 artışla 33,9100 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,72 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: NTV

# hafta, ABD

01 Mar 2024 - 21:32 - Ekonomi --- Okunma

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