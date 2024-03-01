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01 Mar 2024 - 21:55- Siyaset G:

Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yerel seçimlerde milli görüş belediyeciliğiyle vatandaşı buluşturma hedefinde olduklarını belirterek, "Milli görüşün temeli denk bütçedir. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcıyormuş gibi davranmak demek milli görüş belediyeciliğidir" dedi.

Muhammet Emin Can
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Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir mask
Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir
Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir
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YRP Teşkilat Buluşması Antikkapı'da yapıldı. Fatih Erbakan yaptığı  konuşmada, ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini yeniden vatandaşla buluşturacaklarını ifade ederek, "Bizi en fazla gösteren anket yüzde 1 gösteriyordu ama biz yaklaşık yüzde 3 oy aldık. Şimdi ise yüzde 6-8 bandında gösteriliyoruz. Bunu 3 ile çarptığımız zaman çıkacak sonucu elde ettiğimizde Yeniden Refah Partisi önünde kimse duramaz. Vatandaşın yüzde 90'ını geçimden şikayetçi. Belediyecilikle ilgili vatandaşımızın sıkıntısı bize ulaşmıyor ama genel seçimde gündeme gelmesi konular bize dile getiriliyor. Genel seçim sorunlarını çözmek için önce bu seçimi kazanacağız. 52 bin 300 lira açlık sınırı var, yüzde 15 'in evine bu rakam ya da üstü rakam para giriyor. Bunun sebebi borç ve faiz ekonomisi. Sendikalar hükumete en az yüzde 30 zam derken Erbakan hocam en az yüzde 50 zam yapmalıyız dedi ve yaptı." diye konuştu.

Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir

AHLAKLI BELEDİYECİLİK ÇOK ÖNEMLİ

Ahlaklı belediyeciliğin çok önemli olduğunu söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Emeklilere zam yapınca emekliler bir yanlışlık yapıldı sandı. Milli görüş demek bereket demek, bugün hala Erbakan hocama herkes dua ediyor ve 'Allah razı olsun' diyor. Vatandaşımızın yüzünün gülmesi seçimlere bağlı. Ahlaklı belediyecilik çok önemli, ahlaklı belediyecilik demek adaletli belediye demektir. Geçmişte Sivas'ta belediye kazandı, Alevi dedeleri 'Oy verdiğimiz parti bize bu kadar hizmet yapmadı, siz yaptınız. Allah razı olsun' dedi. Ahlaklı belediyecilik demek merhamet demektir. Sokakta yatan vatandaşın derdiyle dertlenmek demektir. Milli görüşün temeli denk bütçedir. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcıyormuş gibi davranmak demek milli görüş belediyeciliğidir. Erbakan hocam 'Dünyacı mı olacaksın yoksa ahireti düşünerek mi hareket edeceksin?' diyordu, Allah rahmet eylesin."

Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir

LGBT'YE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Erbakan, LGBT'ye geçit vermeyeceklerini açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ahlaklı belediyecilik makamı ticari gelir olarak görmemektir. Ahlaklı belediyecilik kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmemektir. Şahsiyetli şehirler inşa etmek demektir ahlaklı belediyeciliktir. 21'inci yüzyılda, Ankara'nın ortasınsa köpekler vatandaşa saldırıyor. Biz standartları yüksek barınaklar inşa edeceğiz ve hem insanlarımızın koruyacak hem de hayvanlarımızı koruyacağız. Kul hakkını gözeten belediye ahlaklı belediyedir. Nesillerimizi koruyacağız. 'Şehrine sahip çık, nesline sahip çık' diyoruz. Uyuşturucu belasından şehitlerimizi ve gençlerimizi koruyacağız. Dış güçlerin oyunu LGBT'ye geçit vermeyeceğiz. Konut ile ilgili önemli çalışmalarımız var ,vatandaş bu konutlar için faiz ödemeyecek. 31 Mart'ta 94 ruhunu canlandırmayı Allah bize nasip eylesin" 

Erbakan:Milli görüşün temeli denk bütçedir

# seçim, hizmet, ifade, parti, Zam, VAR, 31 Mart, Ankara

01 Mar 2024 - 21:55 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Turgut - Parti içerisinde küslükleri yerel basından duyuyor okuyoruz / Tüm partilerde var. Neredeyse olmazsa olmaz / Ancak

Bugün Canlı ilk kez gördüm Fatih Erbakan ve Doğan Aydal'da muazzam bir Işık Var...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 22:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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