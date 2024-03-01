Bahçecikliler sokak satıcılardan şikayetçi

Bahçecik sakinleri, “Sokakların arasında satıcılar hoparlör ile yüksek sesle satış yapıyorlar. Mahalle sakinleri olarak çok rahatsız oluyoruz. Konuyu Başiskele Belediyesi belediyesinin yetkililerine ilettik, muhtarımıza söyledik. İlgileneceğiz dediler ama bir sonuç çıkmadı. Burada bebekleri uyuyan aileler, hastası olanlar, gece çalışıp gündüz uyuyan insanlar var. Sokak arasında hoparlör ile satış yapma devri bitmedi mi daha? Bu konuda yetkililerin artık bir şey yapmasını ve önlem almasını istiyoruz” dedi.