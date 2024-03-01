Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Bahçecikliler sokak satıcılardan şikayetçi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin en sakin ilçelerinden biri olan Başiskele Bahçecik bölgesinde vatandaşlar sokak aralarında hoparlör ile satış yapan satıcılarla ilgili sıkıntı yaşıyor.

Bahçecikliler sokak satıcılardan şikayetçi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bahçecik sakinleri, “Sokakların arasında satıcılar hoparlör ile yüksek sesle satış yapıyorlar. Mahalle sakinleri olarak çok rahatsız oluyoruz. Konuyu Başiskele Belediyesi belediyesinin yetkililerine ilettik, muhtarımıza söyledik. İlgileneceğiz dediler ama bir sonuç çıkmadı. Burada bebekleri uyuyan aileler, hastası olanlar, gece çalışıp gündüz uyuyan insanlar var. Sokak arasında hoparlör ile satış yapma devri bitmedi mi daha? Bu konuda yetkililerin artık bir şey yapmasını ve önlem almasını istiyoruz” dedi.

# VAR

01 Mar 2024 - 22:34 Kocaeli/ Başiskele- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Parkın çevresinde ateş yakıp içki içiyorlar mask
Parkın çevresinde ateş yakıp içki içiyorlar
Bahçecikliler sokak satıcılardan şikayetçi mask
Bahçecikliler sokak satıcılardan şikayetçi
Elektrik lambası gündüz yanıyor mask
Elektrik lambası gündüz yanıyor
Hat 33’e ek seferler konulmalı mask
Hat 33’e ek seferler konulmalı
Bu görüntüler Gülümse Kafe’ye yakışmıyor mask
Bu görüntüler Gülümse Kafe’ye yakışmıyor
Rafet Karacan’da hem köpekler hem trafik risk altında mask
Rafet Karacan’da hem köpekler hem trafik risk altında

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL