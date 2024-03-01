Haydi artık ayağa kalkalım

Emekli - Oraya giden taraftarımız başlamadan ve maç esnasinda takımı çok iyi motive etmesi gerekiyor. Erzurumspor taraftarı ile tahrik edici polimige girilmemesi lazım. Erzurumspor ile son maçlarda hep duran toplar ve stoperlerin uzun atmış olduğu toplar ile yıkılmıştır.