Haydi artık ayağa kalkalım

ERZURUMSPOR FK’YA KONUĞUZ
Tredyol 1.Lig’de üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen, ikinci Göztepe’nin 5 puan gerisine düşen Kocaelispor 25. hafta mücadelesinde Cumartesi Erzurumspor FK’nın konuğu olacak. Yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile çıktığı ilk maçta beraberlik alan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan kazanıp dönmek, üçüncü sıradaki yerini koruyup ikincilik iddiasını da sürdürmek istiyor. Doğu Anadolu ekibi kalan haftalarda Play-Off’u zorlamak istiyor.
MAÇ SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK
Temsilcimizde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fofana ile Beridze yok, Vukovic de sarı kart cezalısı. Teknik patron Mustafa Gürsel’in kanatta Barış, orta sahada ise Mesut Can’a görev vermesi bekleniyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Mersin bölgesinden Oğuzhan Aksu yönetecek.
HASRET BİTSİN- Kocaelispor üç haftalık galibiyet hasretine bugün son vermek istiyor. 2-2 biten Keçiörengücü maçında Emir’in rakipleriyle mücadelesi(Hulusi Özdilek)
YENEMEMİŞTİK- Ligin ilk yarısındaki maç karşılıklı gollerle 1-1 bitmişti.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 - Mustafa hocanın hünerlerini bu maçta göreceğiz
Emekli - Oraya giden taraftarımız başlamadan ve maç esnasinda takımı çok iyi motive etmesi gerekiyor. Erzurumspor taraftarı ile tahrik edici polimige girilmemesi lazım. Erzurumspor ile son maçlarda hep duran toplar ve stoperlerin uzun atmış olduğu toplar ile yıkılmıştır.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.