Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 Mar 2024 - 22:52- Spor G:

İşte Kocaelispor’un Erzurum deplasmanındaki muhtemel 11’i

ABONE OL Google News Sayfamız

Temsilcimiz Kocaelispor, Cumartesi günü saat 16:00’da Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İşte Kocaelispor’un Erzurum deplasmanındaki muhtemel 11’i mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fofana ile Beridze kadroda bulunmazken, Vukovic ise sarı kart cezalısı. Teknik patron Mustafa Gürsel’in kanatta Barış,  orta sahada ise Mesut Can’a görev vermesi bekleniyor.

Erzurumspor FK

1. MEHMET

14 ALİCAN

3. YAKUP

7. SÜLEYMAN

8. SEFA

9 HÜSEYİN

18. ÖZGÜR

20. MUHAMMED

22. MUSTAFA

25. VALDMIRO

53. ORHAN

Kocaelispor

35. GÖKHAN

77 OĞUZ

4. EMİR

53 BURAK

45. MESUT CAN

19 ATİLA

8. YUSUF CİHAT

10. CANDEIAS

41 AMARAL

70 BARIŞ

11 KOUAKOU

Stat: Kazım Karabekir

Saat. 16.00

TRT Spor ile BEIN Sports naklen

Kaynak: spor servisi

# kocaelispor

01 Mar 2024 - 22:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yenişehir 41 - Şu kadroda son transferlerden bir tanesi bulunmuyor. Ne kadar isabetsiz transferler yapmışız. Santrofor da gürcü olabilir. Kakao hamle topçusu olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 23:16

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İşte Kocaelispor’un Erzurum deplasmanındaki muhtemel 11’i mask
İşte Kocaelispor’un Erzurum deplasmanındaki muhtemel 11’i
Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var mask
Şenol Çiçek’ten final maçı için davet var
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor mask
Karamürselbey normal sezonun son maçına çıkıyor
Derince Belediyespor kazanmak zorunda mask
Derince Belediyespor kazanmak zorunda
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı mask
Kocaelispor U19’un zorlu sınavı
Darıca GB sonuncuyla oynuyor mask
Darıca GB sonuncuyla oynuyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL