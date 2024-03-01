İşte Kocaelispor’un Erzurum deplasmanındaki muhtemel 11’i

Kocaelispor’da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fofana ile Beridze kadroda bulunmazken, Vukovic ise sarı kart cezalısı. Teknik patron Mustafa Gürsel’in kanatta Barış, orta sahada ise Mesut Can’a görev vermesi bekleniyor.
Erzurumspor FK
1. MEHMET
14 ALİCAN
3. YAKUP
7. SÜLEYMAN
8. SEFA
9 HÜSEYİN
18. ÖZGÜR
20. MUHAMMED
22. MUSTAFA
25. VALDMIRO
53. ORHAN
Kocaelispor
35. GÖKHAN
77 OĞUZ
4. EMİR
53 BURAK
45. MESUT CAN
19 ATİLA
8. YUSUF CİHAT
10. CANDEIAS
41 AMARAL
70 BARIŞ
11 KOUAKOU
Stat: Kazım Karabekir
Saat. 16.00
TRT Spor ile BEIN Sports naklen
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yenişehir 41 - Şu kadroda son transferlerden bir tanesi bulunmuyor. Ne kadar isabetsiz transferler yapmışız. Santrofor da gürcü olabilir. Kakao hamle topçusu olabilir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.