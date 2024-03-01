Parkın çevresinde ateş yakıp içki içiyorlar

Vatandaşlar emniyetin ve İzmit Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapmasını istiyor. Vatandaşlar, “Gece sahanın çevresinde farklı noktalarda ateş yakılarak çevresinde gençler içki içiyor, kavga ediyor ve belki de uyuşturucu madde kullanıyorlardır. Bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Akşamları bu bölgeden geçmeye korkar olduk. Sabah kalktığımızda ise çocuklarımızın oynamaya gittiği parkın çevresinde içki şişeleri ve yakılan ateşin küllerini görüyoruz. Burayı kimse temizlemiyor da. Öyle pislik içinde duruyor. Yetkililerin artık bu bölge ile ilgilenmesini istiyoruz. Sesimizin duyulmasını bekliyoruz” dedi.