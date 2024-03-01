Şirin: Derince için büyük hayallerim var

ÇALIŞMALARI ANLATTI

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, gazetemizi ziyaret ederek seçim çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Derince’de 11 belediye başkan adayı olmasına rağmen çok seviyeli bir seçim yarışı sürdüğünü ifade eden Şirin, AK Parti’nin Derince’de önde olduğunu ve seçimi kazanacaklarını belirtti. Mevcut Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün kendisini desteklediğini ve seçim çalışmalarına aktif olarak katıldığını söyleyen Şirin, Derince’de küskünlük olmadığının altını çizdi. Şirin, Derince için büyük hayallerinin olduğunu kaydetti.

DERİNCE DÖNÜŞÜM İLE BÜYÜYECEK

Derince’nin gelişiminin kentsel büyüme ve yenileme ile olacağını belirten Şirin, “Derince’nin alanı küçük. Ya yerinde dönüşüm ile ya da köylerin olduğu bölgede büyüyecek. Ama yerinde dönüşüm için belediye başkanlarımız zaten çalışma başlattı. Deniz Mahallesi bunun en iyi örneklerinden biri. Sırrı Paşa bölgesinde de yerinde dönüşüm çalışması gerekiyor. Derince dönüşüm ile büyüyecek ve ticari alanları ile kendini yenileyecek bir kent olacaktır. Bu konuda seçim beyannamemize çok güzel projeler koyduk.

ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZİ HALKIMIZLA BELİRLEYECEĞİZ

9 Mart’ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Beyannamemizde yer alan tüm projelerimizin finansman modelleri belli. Hiçbiri hayali proje değil. Biz Derince’nin eksikliklerini belirledik ve öncelik sıralaması yapacağız. Hangi projeye daha önce başlayacağımızı Derincelilerle birlikte kararlaştırıyoruz. Örneğin kent için önemli olan projeler var. Bunlar için hızlı aksiyon alacağız. Bunların en önemlisi Derince Limanı TEM Bağlantı Yolu. Bu yolun hızla bitmesi için aksiyon almak zorundayız.

SORUNLARI ÇÖZMEKTE KENDİME GÜVENİYORUM

Şu anda 1071 Kültür Merkezi’nin belediye hizmet binasına dönüşüm projesi devam ediyor. Eğitim kampüsü adına bu dönem anaokulunun yapılması için biz temel atacağız ve gerisini de Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Sorun çözme noktasında kendime güveniyorum. Bölgede daha sonra harekete geçilen meseleler sanki bir sorunmuş gibi görünebilir ama bu gecikme sorun kaynaklı değil öncelik sıralaması nedeniyle yaşanıyor.

YENİ TİCARİ ALANLAR OLUŞTURACAĞIZ

Yeni ticaret alanları oluşturmayı çok önemsiyorum. Çünkü bir yerin ilçe hüviyeti kazanmasında sosyal hayat ve ticaret çok büyük öneme sahip. Ertuğrul Gazi Bulvarı, Vatan Caddesi, Körfez Derince Bağlantı Yolu üzerinde yapacağımız imar değişiklikleri ile ticaret alanlarını geliştireceğiz. Bu bölgelerde ticaret arttığında aslında kendiliğinden bir dönüşüm de başlayacaktır. Bu nedenle ticaretin artmasını çok önemsiyorum.

HAYALLERİM UÇUK DEĞİL

Derince’ye bir yüksekokul gelmesini önemsiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Derince Lisesi yıkıldı. Derince Lisesi’nin yerine külliye şeklinde bir cami ve ticari alanlar düşünüyoruz. Hemen bu alanın yanında bulunan Sabancı Ortakları İlkokulu, eğitim kampüsüne taşındığında bu alanı da yüksekokul için kullanacağız. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diş Hastanesi ve Askeri Hastane bölgesinde yapılacak yeni projeler, Sağlıklı Yaşam Parkı ile Derince çok güzel bir alana kavuşacak. Çok büyük hayallerim var ve hiçbiri uçuk değil. Hepsi yapılabilir hayaller” sözlerini kaydetti.

Bu dönem farkı açacağız

Seçim çalışmalarında Derincelilerden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Şirin, “Kimsenin benim şahsım ile ilgili bir problemi yok. Bir dönem belediye başkan yardımcısı olarak çalışmanın yarattığı şansı görüyorum. Başkan yardımcısı olduğum dönemde toplumun her kesimi ile bir araya geldim ve sorunların çözümüne ortak oldum. Bu birikim ile sahada olmak gerçekten çok fark yarattı. Her dönem seçim Derince’de başa baş gidiyor. Biz bu dönemde farkı açmak istiyoruz.

DEMOKRATİK BİR YARIŞ

Biz seçimi kazanmaya odaklıyız. Tam gaz bir seçim çalışması yapıyoruz. SKM’nin hazırladığı tüm programları eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Seçim çalışmaları sırasında diğer siyasi partilerin adayları ile karşılaşıyoruz. Demokratik bir yarış içindeyiz ve ben tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Derince’de seçimin çok seviyeli ve barış içinde biteceğine inanıyorum. Sorunsuz, sıkıntısız, demokrasi şöleni içinde bir seçim olacak” dedi.

Küskünlük yok

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, aday gösterilmesinden dolayı parti içinde bir küskünlük olmadığını belirterek, “Bizim kendi aramızda bir yarış yok. Cumhur İttifakı ve aday adayı arkadaşlarımızla birlikte tek vücut olmuş şekilde çalışıyoruz. AK Parti’de aday adayı olan tüm arkadaşlarımız benim yanımda. Derince’de diğer siyasi partiler ve bağımsız olmak üzere 11 aday var. Bizim Cumhur İttifakı olarak yarışımız CHP ile şu anda. Seçim iki taraf arasında devam ediyor. Ama bu seçimin kazananı Cumhur İttifakı olacak” dedi.

Zeki Aygün’ün desteği büyük

Mevcut Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yeniden aday gösterilmemesine rağmen hiçbir şekilde partiye küsmeden çalışmalara katıldığını belirten Şirin, “Zeki Başkan benim için çok çalışıyor. Gittiği her yerde benim için oy istiyor ve vatandaşlara seçimi neden Cumhur İttifakı’nın kazanması gerektiğini anlatıyor. Zeki Başkan’la biz 5 yıl birlikte çalıştık. Önümüzdeki 5 yılı zaten beraber planladık. Başkanımla birlikte planladıklarımızı seçim beyannamesine koyduk. Başkanımızın projelerinin üzerine birkaç proje daha ekledik” ifadelerinde bulundu.