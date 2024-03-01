Erzurum son 3 iç saha maçını gol yemeden kazandı

İÇ SAHADA BAŞARILI

Transfer tahtası kapalı olan ancak iskelet kadrosunu koruyan Erzurumspor FK özellikle son haftalarda kendi sahasında başarılı performans sergiliyor. Hakan Kutlu yönetimindeki ekip son üç iç saha maçını kazanırken gol bile yemedi. Doğu Anadolu ekibi evindeki son yenilgisini 9. hafta maçında Keçiörengücü karşısında 1-0’lık sonuçla almıştı.

EREN TOZLU’YA DİKKAT

Sonrasında çıktığı 7 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Beyazılar kendi evinde şu ana kadar oynadığı 11 maçın 6’sını kazanıp 3’ünde berabere kaldı, sadece ikisini kaybetti. Bugünkü rakibimizin en skorer ise rakip ağlara 9 gol gönderen Eren Tozlu. Savunmada görev yapan Mustafa Yumlu ise 3 gol 2 asistle takımın iyi performansına katkı sağlayan isim.

Kaynak: spor servisi