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Şahin Binici Çukurbağ’a aday

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Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte mahallelerde muhtar seçimleri ile ilgili rekabette artıyor.

Şahin Binici Çukurbağ’a aday mask
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Çukurbağ Mahallesi’nde yaşayan Şahin Binici, muhtarlık adaylığını açıkladı. Mahallesine hizmet için aday olduğunu söyleyen Binici, “Mahallemizin genç bir muhtara ihtiyacını olduğunu farkındayız. Mahallemizin sorunlarını tek tek tespit ettik ve nasıl çözeceğimiz konusunda ortak çalışmalar yaptık. Mahalle sakinlerinin bana vereceği destek ile sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Seçimlerde ben değil bizim kazanacağımız bir sonuç çıkması için tüm mahalle sakinlerinin oylarına talibim” dedi.

ŞAHİN BİNİCİ KİMDİR

1986 doğumlu olan Şahin Binici, 20 yıldır Çukurbağ mahallesinde ikamet ediyor. Evli ve 3 çocuk babası olan lise mezunu Binici, dekorasyon ustası. Binici, 7 yıl boyunca Mehmet Akif ilkokulunda okul aile birliği başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

 

# başkan, hizmet

01 Mar 2024 - 23:50 - Perde Arkası --- Okunma

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