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17 yaşındaki sürücü denetimden kaçarken polisi yaraladı

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Darıca ilçesinde uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı.

17 yaşındaki sürücü denetimden kaçarken polisi yaraladı mask
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Olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak’taki Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Polis memuru S.Y., otomobilin camını açtırarak sürücüden evraklarını istedi. Panikleyen sürücü gaza bastı. Bu sırada eli ise otomobilin camında bulunan polis, gaza basılmasıyla dengesini kaybederek yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

17 yaşında çıktı

Kaçan sürücü ve yanındaki şahıs ise kısa sürede yakalandı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen polis memurunu ziyaret etti. Polisin düşmesi sonucu başını yere çarptığını söyleyen Kaymakam Kara, "Yapılan kontrol ve tetkiklerde korkulacak bir şey olmadığı görüldü. Polisimizin Allah’a şükür sağlık durumu çok iyi, taburcu oldu. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

# ziyaret, polis, Gebze

02 Mar 2024 - 00:04 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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