Kocaeli’de 6 ilçede elektrikler kesilecek (2 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 2 Mart Cumartesi günü 6 ilçede elektrik kesintisi olacak. Kandıra, Başiskele, Körfez, Kartepe, Derince ve Gebze’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57110
|KOCAELİ
|KANDIRA
|PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER
|IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK
|02.03.2024
|09:00
|15:30
|57224
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SARIGAZİ
|CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57369
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, DÖNGEL, YESILYURT, YEŞİLYURT
|ADİL SEKMEN SK., BURSA CD., ÇALIK SK., EDA SK., EDANUR, EYLEM SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAREMTEPE SK., HİKMET SK., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KADİR AĞA SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., NİDA SK., SAĞLIK YOLU SK., SIPAHI, SÖĞÜT SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., ÜMİT SK., YUNUS EMRE
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57406
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI
|BAGDATLI, BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD.
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57407
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI
|SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57427
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT
|AKBABA SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., AYAZMA SK., BALLI SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., HAKİKAT SK., KAMELYA SK., KARLI SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., SOYCAN SK., ZİŞAN SK.
|02.03.2024
|14:00
|17:00
|57428
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMİT SK., AKARSU SK., AKKUYU SK., ALEMDAG, ALTUNHISAR, ALTUNHİSAR CD., ATACAN SK., AYVA SK., BALKAN, BALLICA SK., BATU, BURGAZ SK., CANCAN, CANCAN SK., CEBECİ SK., CEBESOY SK., ÇAMLICA SK., ÇOBAN SK., DAL SK., DANIS, DANIŞ SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., DEMIRCAN, DEMİRCAN SK., DIKMEN, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERENÖZ SK., ESRA SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., FARABI, FARABİ SK., GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HASRET SK., HESAPÇILAR SK., KEVSER, LATIFE, LATİFE SK., Meryem, MİNELİ SK., MİRAÇ SK., NİZAM-I CEDİT CD., ORHUN SK., SADE SK., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SEKBANLI SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SEZENLER CD., SÜMBÜLE, SÜMBÜLE SK., ŞENLİK SK., TOK SK., ÜNLÜ SK., VARAN SK., YADİGAR SK., YAKAMOZ SK., ZARİF SK., ZUHAL SK.
|02.03.2024
|09:00
|12:00
|57429
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ
|ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57439
|KOCAELİ
|DERİNCE
|BULDUK, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER
|02.03.2024
|09:00
|17:00
|57440
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|İLİMTEPE
|307. SK., 308. SK., 342. SK., 346. SK.
|02.03.2024
|09:00
|14:00
|57444
|KOCAELİ
|GEBZE
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ, TERMINAL
|02.03.2024
|09:00
|10:30
Kaynak: Haber Merkezi
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