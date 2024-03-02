Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 ile yeni emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre birçok ilin emniyet müdürü değişti.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı. Van Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu atandı.
Batman Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Kaba atandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.