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02 Mar 2024 - 08:59- Asayiş G:

Kocaeli dahil 20 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 146 gözaltı

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Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-23” operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı.

Kocaeli dahil 20 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 146 gözaltı
Kocaeli dahil 20 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 146 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-23” operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı kaydedildi. Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Asla Göz Açtırmayacağız Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale,  Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında şüphelilerin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla “Forex Yatırım Vaadiyle Yüksek Kazanç” sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, Sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip, vatandaşlardan para talep ederek yaklaşık 1 Milyar TL hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği, 35 adet Kripto varlık madenciliği cihazı, 2 Milyon 596 Bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlemler başlatılmıştır.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul, sosyal, para, Ankara

02 Mar 2024 - 08:59 - Asayiş --- Okunma

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