Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına açılan Anne Şehir Merkezleriyle kadınlara yönelik hizmetler devam ediyor. Derince Işıl Bozca Spor Merkezi bünyesinde yer alan Anne Şehir Merkezi’nin tanıtım programı yapıldı. Tanıtım programına değişim ve dönüşüme önem veren Derinceli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Anne Şehir Merkezine üye olan kadınlar program sonunda memnuniyetlerini dile getirerek, sağlıktan sosyal hayata kadar Anne Şehir Merkezleri sayesinde hayatlarında çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve kendilerini artık daha mutlu hissettiklerini söyledi.

DERİNCE’YE YENİ MERKEZ

Hayata geçirdiği pek çok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik hizmetler kapsamında yeni merkezler açıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğindeki Anne Şehir Merkezi, Derince Işıl Bozca Spor Merkezi içerisinde kadınlara hizmet verecek. Kadınlara sosyal alanlar açarak öne çıkmasını sağlayan merkezde hizmette sınır yok. Anne Şehir Merkezinde beslenmeden spora tüm etkinliklerde kadınlara öncülük edilerek yol gösteriliyor.

ÖNCELİĞİMİZ HAREKETLİ YAŞAM

Programa katılarak Derinceli kadınlarla bir araya gelen Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, hareketli yaşan her zaman bizim önceliğimiz olacak dedi. Malkoç, ‘’Burada kadınlarımızı haftanın üç günü egzersiz programlarına dâhil edeceğiz. Çalışmalarımız kapsamında sosyal ve kültürel etkinlikler, sağlıklı beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bize bu konuda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadesini kullandı. Işıl Bozca Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Bozca da kadınlara özel yüzme derslerinin yapılabileceğinin müjdesini verdi.

ANNE ŞEHİRLE KENDİME GÜVENİM ARTTI

Öte yandan yine Derince’de bulunan Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonundaki Anne Şehir Merkezinden dokuz aydır hizmet alan Esma Altun, spor ve fiziksel aktivitelerden, fizyoterapist ve diyetisyen hizmetlerinden faydalandığını ve memnun olduğunu söyledi. Dizlerinden rahatsız olan Altun, spor ve diyet desteği sayesinde kilolarından kurtularak eski sağlığına kavuştuğunu belirtti. Altun, ‘’108 kg’dan 93 kg’a düştüm. Anne Şehir sayesinde sağlığıma kavuştum. Hedefim 75 kg’a inmek” dedi. İki yıldır Anne Şehir projesinin hizmetlerinden faydalanan Leyla Irmak ise ‘’Anne Şehir sayesinde 90 kg’dan 67 kg’a düştüm. Kilo verdikçe kendime olan güvenim arttı, daha mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını aktardı.