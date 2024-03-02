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Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Toz taşınımına dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Toz taşınımına dikkat mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TOZA DİKKAT!

Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çalışkan hafta sonu batıda kapalı bir hava olacağını söyledi.

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak.

Aynı gün Bursa, Ankara, Konya ve Kayseri’de kısa süreli yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul’da pazar günü hava bulutlu olacak.

GELECEK HAFTA SERİN GEÇECEK

Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normallerin 9 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak, cuma gününe kadar yağış bekleniyor.

Hafta içi yağışlı ve soğuk geçecek, hafta sonuna doğru sıcaklıklar yeniden yükselecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: NTV

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02 Mar 2024 - 09:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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