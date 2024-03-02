Personel servis ücretleri açıklandı

2024 yılıyla birlikte gelen vergi zamları, akaryakıt, kasko, sigorta, personel, yedek parça ve tamir ücretlerinde yaşanan artışlar sonrası Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, 2024 yılı oda tarafından tavsiye edilen personel servis ücretlerini açıkladı. Oda tarafından yapılan açıklamada yeni ücret belirlemenin sebebi artan enflasyon ve akaryakıta gelen zamlar olarak gösterildi.
KAPASİTESİ
2005-2012 MODEL ARAÇ (₺)
2013-2017 MODEL ARAÇ (₺)
2012-2023 MODEL ARAÇ (₺)
KM FİYATI 10 KM’YE KADAR (₺)
KM FİYATI 10 KM ÜZERİ (₺)
07.00/15.00-23.00 VARDİYE TEK YÖN
10-16 kişilik
605
665
731
20
16,40
17-29 kişilik
784,50
863.50
950
24,80
20
30-46 kişilik
1.027,00
1.129,50
1.242,50
32
28,80
47-55 kişilik
1.156,00
1.271,00
1.398,50
35,60
27,20
07.30/15.30-23.30 VARDİYE TEK YÖN
10-16 kişilik
780
858,50
945
20
16,40
17-29 kişilik
937
1.095
1.135,50
24,80
20
30-46 kişilik
1.202
1.321,50
1.454
32
24,80
47-55 kişilik
1.350
1.485
1.6334
35,60
27,20
08.00/16.00-24.00 VARDİYE TEK YÖN
10-16 kişilik
701
772
849
20
16,40
17-29 kişilik
858,50
945
1.039,50
24,80
20
30-46 kişilik
1.123
1.235
1.357,50
32
24,80
47-55 kişilik
1.271
1.398,50
1.539
35,60
27,20
07.00/17.00 TEK YÖN AÇILIŞ
10-16 kişilik
1.186,50
1.305,50
1.435,50
20
16,40
17-29 kişilik
1.463,50
1.610,50
1.722
24,80
20
30-46 kişilik
1.706
1.876
2.064
32
24,80
47-55 kişilik
1.906
2.097
2.307
35,60
27,20
07.30/17.30 TEK YÖN AÇILIŞ
10-16 kişilik
1.455
1.600,50
1.760,50
20
16,40
17-29 kişilik
1.648,50
1.813,50
1.995
24,80
20
30-46 kişilik
2.012,50
2.224,50
2.447
32
24,80
47-55 kişilik
2,321,50
2.553,50
2.810
35,60
27,20
08.00/17.00-18.00 TEK YÖN AÇILIŞ
10-16 kişilik
1.485
1.633,50
1.797
20
16,40
17-29 kişilik
1.635
1.798,50
1.978,50
24,80
20
30-46 kişilik
2.176,50
2.394
2.633,50
32
24,80
47-55 kişilik
2.425,50
2,668
2.935
35,60
27,20
08.30/18.30 TEK YÖN AÇILIŞ
10-16 kişilik
1.270,50
1.397,50
1.538
20
16,40
17-29 kişilik
1.468,50
1.615,50
1.777
24,80
20
30-46 kişilik
1.661,50
1.828
2.011,50
32
24,80
47-55 kişilik
1.861,50
2.047,50
2.252,50
35,60
27.20
09.00/18.00 TEK YÖN AÇILIŞ
10-16 kişilik
1.152,50
1.269
1.396
20
16,40
17-29 kişilik
1.363
1.500
1.650
24,80
20
30-46 kişilik
1.562,50
1.719
1.891
32
24,80
47-55 kişilik
1.750,50
1.925,50
2.118.50
35.60
17,20
İL DIŞINA ÇIKAN ARAÇLARDA EKSTRA TEK YÖN ÜCRETİ
16 kişilik araç için tek yön ücreti
495 ₺
27 kişilik araç için tek yön ücreti
643,50 ₺
46 kişilik araç için tek yön ücreti
795,50 ₺
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.