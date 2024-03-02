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Personel servis ücretleri açıklandı

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Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından 2024 yılı personel servisleri tavsiye ücretleri açıklandı.

Muhammet Emin Can
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Personel servis ücretleri açıklandı mask
Personel servis ücretleri açıklandı
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2024 yılıyla birlikte gelen vergi zamları, akaryakıt, kasko, sigorta, personel, yedek parça ve tamir ücretlerinde yaşanan artışlar sonrası Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, 2024 yılı oda tarafından tavsiye edilen personel servis ücretlerini açıkladı. Oda tarafından yapılan açıklamada yeni ücret belirlemenin sebebi artan enflasyon ve akaryakıta gelen zamlar olarak gösterildi. 

 

ARAÇ

KAPASİTESİ

2005-2012 MODEL ARAÇ (₺)

2013-2017 MODEL ARAÇ (₺)

2012-2023 MODEL ARAÇ (₺)

KM FİYATI 10 KM’YE KADAR (₺)

KM FİYATI 10 KM ÜZERİ (₺)

07.00/15.00-23.00 VARDİYE TEK YÖN

10-16 kişilik

605

665

731

20

16,40

17-29 kişilik

784,50

863.50

950

24,80

20

30-46 kişilik

1.027,00

1.129,50

1.242,50

32

28,80

47-55 kişilik

1.156,00

1.271,00

1.398,50

35,60

27,20

07.30/15.30-23.30 VARDİYE TEK YÖN

10-16 kişilik

780

858,50

945

20

16,40

17-29 kişilik

937

1.095

1.135,50

24,80

20

30-46 kişilik

1.202

1.321,50

1.454

32

24,80

47-55 kişilik

1.350

1.485

1.6334

35,60

27,20

08.00/16.00-24.00 VARDİYE TEK YÖN

10-16 kişilik

701

772

849

20

16,40

17-29 kişilik

858,50

945

1.039,50

24,80

20

30-46 kişilik

1.123

1.235

1.357,50

32

24,80

47-55 kişilik

1.271

1.398,50

1.539

35,60

27,20

07.00/17.00 TEK YÖN AÇILIŞ

10-16 kişilik

1.186,50

1.305,50

1.435,50

20

16,40

17-29 kişilik

1.463,50

1.610,50

1.722

24,80

20

30-46 kişilik

1.706

1.876

2.064

32

24,80

47-55 kişilik

1.906

2.097

2.307

35,60

27,20

07.30/17.30 TEK YÖN AÇILIŞ

10-16 kişilik

1.455

1.600,50

1.760,50

20

16,40

17-29 kişilik

1.648,50

1.813,50

1.995

24,80

20

30-46 kişilik

2.012,50

2.224,50

2.447

32

24,80

47-55 kişilik

2,321,50

2.553,50

2.810

35,60

27,20

08.00/17.00-18.00 TEK YÖN AÇILIŞ

10-16 kişilik

1.485

1.633,50

1.797

20

16,40

17-29 kişilik

1.635

1.798,50

1.978,50

24,80

20

30-46 kişilik

2.176,50

2.394

2.633,50

32

24,80

47-55 kişilik

2.425,50

2,668

2.935

35,60

27,20

08.30/18.30 TEK YÖN AÇILIŞ

10-16 kişilik

1.270,50

1.397,50

1.538

20

16,40

17-29 kişilik

1.468,50

1.615,50

1.777

24,80

20

30-46 kişilik

1.661,50

1.828

2.011,50

32

24,80

47-55 kişilik

1.861,50

2.047,50

2.252,50

35,60

27.20

09.00/18.00 TEK YÖN AÇILIŞ

10-16 kişilik

1.152,50

1.269

1.396

20

16,40

17-29 kişilik

1.363

1.500

1.650

24,80

20

30-46 kişilik

1.562,50

1.719

1.891

32

24,80

47-55 kişilik

1.750,50

1.925,50

2.118.50

35.60

17,20

 

İL DIŞINA ÇIKAN ARAÇLARDA EKSTRA TEK YÖN ÜCRETİ

16 kişilik araç için tek yön ücreti

495

27 kişilik araç için tek yön ücreti

643,50

46 kişilik araç için tek yön ücreti

795,50

 

# personel servis, Enflasyon, yeni, araç, Kocaeli, ücret

02 Mar 2024 - 09:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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