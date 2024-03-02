Gram altın için 3 kademeli uyarı!

Finans analisti İslam Memiş, "Mart ayında bizi neler bekliyor?" başlıklı piyasa değerlendirmesinde gram altın, borsa, dolar, euro ve gümüş tahminlerini takipçileri ile paylaştı. İslam Memiş, gram altınla ilgili üzecek bir tahminde bulundu.

"Bütün piyasalarda trend yukarı. Borsada, döviz kurlarında yükselişler var. Altın ve gümüşte, kripto paralarda rekorlar gördük. Para piyasalarında yatırımcılar nasıl karar vermeli?" diyen Memiş, "Borsa İstanbul 9204 puanda. Yüzde 1.5'luk primle günü tamamlıyor. Borsa tarafında destek seviyeleri ile alakalı beklentim devam ediyor. 9000 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Acaba kısa vadede 10 bin test edilip aşağıya mı gelecek yoksa 10 bini yaz aylarına mı bırakacak belirsizlik var. Kişisel öngörüm ise 8700, 8400 seviyelerinin görüleceği yönünde. Borsaya ilk kez giriş yapacaklar ise bu alanlarla düşüncesinin göz önünde bulundursun. Borsada 12 bin puan, devamında 15 bin puanı bekliyoruz. Bunda değişiklik yok. Düşüş beklentim hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doları değerlendiren İslam Memiş, "Dolar TL kuru 31 lira 22 kuruşta. 31 lira üzerinde şubat ayını tamamladık. Yol haritamızda 31 lira üzerine yerleşeceğiz öngörümüz vardı. Yaz aylarında 40-45 lira bandını bekliyoruz. Bugünkü ekonomik koşullar, gelişmeler hem uluslararası piyasalar hem yurt içi piyasalardaki durumlar yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Dolar endeksi atak gösterdi, dolar değer kazandı. Dolar endeksi gerilese de bizde dolar yükseliyor. Doların yatırım aracı olmadığını ifade etmek isterim yine. Dolar TL bazlı en az getiriye sahip para birimidir. Euro için aynısını söyleyemiyoruz. Bu yıl için euro'nun dolara kıyasla daha avantajlı olduğu fikrimiz var, böyle bir notumuz var. 34 lira olan euro/TL kuru var. Hem parite ve kur yükseliyor. 34 lira üzerinde. 50 üzerinde rakamları beklemeye devam ediyoruz." dedi.

İslam Memiş ardından gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş tahminlerini aktarırken, gram altınla ilgili ağızların tadını kaçıracak bir tahminde bulundu. Memiş, gram altın için 3 kademeli uyarı yaptı...

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerine ons tarafıyla başlayan İslam Memiş, "Ons altın 2050 dolar seviyesinde. Bu haftayla alakalı düşüş öngörüm vardı. Orta vadede 1950-2050 doları takip edeceğim. 2050 dolar geldi. Ons altın 2050'nin üzerini kırıp 2065'i test edecek mi? Tekrar kar satışı gelecek mi? Benim öngörüm üzerine tutunabilirse yukarıda 2068 dolar var. Ancak 2050 üzerinde haftalık kapanışlar yapması, yarını da 2050 üzerinde tamamlayamazsak tekrar 2030 dolar seviyesi çalışır. FED'den gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için buradaki söylemleri piyasayı yönlendirmeye yönelik olduğu için burada 2070 atakları gerçekleşmesi lazım ki 2150 dolar öngörümüz gerçekleşsin. Bizim iki aylık süreçte takip edeceğimiz bant aralığı 1950-2050 olacak. 2000 altındaki rakamlar bedava, güzel fırsatlar." dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN UYARISI

İslam Memiş gram altınla ilgili, "Gram altın TL fiyatı 2065 lirada resmi kur tarafında. Yine serbest piyasalarda bugün yeni bir rekor tazeledi. Fiziki altın tarafında. Gram altın TL 2132 lira. Gram altın TL 2128'i test etmişti, burada ons nedenli geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113'e kadar geriledi, buradan tekrar hızlı atakla rekor kırdı. Mart ayı sonuna kadar 2150 lira beklentimiz var, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonu 3000 lira, burada hiç bozulma yok" dedi.

3 KADEMELİ REKOR BEKLENTİSİ

İslam Memiş, gram altında zirve beklentisini şöyle sıraladı: "2150 kırılırsa 2170 liraya bakacağız, bu da kırılınca 2200 lira direncine bakacağız. Gram altında trend yukarı, bu hareketler devam edecek."

KÖTÜ HABER: GRAM ALTIN BENCE ARTIK ALIM FIRSATI VERMEZ

İslam Memiş, gram altın yatırımını henüz yapmamış olanlar için kötü haberi de verdi: "Hiç alım fırsatı vermez mi gram altın diye soruluyor, bence vermez. Her fırsat bir alım fırsatıdır. Bugün 2132'yi telafuz ediyoruz, 2500-2700'ü görünce, aslında bu fiyatların ucuz olduğunu görmüş olacağız. Elinde altın bulunduranlar beklemeli. Altın almaya ihtiyacın varsa almalısın.

Gümüşün ons fiyatı 22.71 dolarda. Gram tarafında da 22.81 lira var. 22-22, 24-24 devam ediyor. Gram ve ons gümüş. Elinde gümüş bulunduranlar yine bulundurmaya devam etmeli. Gümüş değerinden oldukça aşağıda gidiyor."

Kaynak: Milliyet