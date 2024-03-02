Memleket Partisi adayının olmadığı yerde seçmen serbest

BÜYÜKŞEHİR VE 6 İLÇEDE ADAY ÇIKARDILAR

Memleket Partisi, Karamürsel, Başiskele, Kartepe, Körfez, Çayırova ve Darıca Belediye Başkanlıkları için aday çıkarmadı. Memleket Partisi İl Başkanı Kürşat Gökdemir aday göstermedikleri yerlerde seçmenin tercihine saygı gösterdiklerini belirterek, “Önceki seçimde oy tercihini partimizden yana kullanmış, şu anda bulunduğu yerde adayımız olmayan seçmenimiz istediği partiye ve uygun gördüğü adaya oy vermekte serbest. Seçmenimizi bir partiye ya da adaya yönlendirmemiz söz konusu değil. Aday çıkarmadığımız yerde seçmenimizin tercihine saygı göstermek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkardık, destek bekliyoruz. Genel seçimde aldığımız yüzde 1,2 oyun üzerine çıkacağız” dedi.