CHP’li Necdet Çetinak yaşamını yitirdi

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Necdet Çetinak, kalp yetmezliği nedeniyle İzmit’te özel bir hastanede tedavi görüyordu. Necdet Çetinak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2005 ile 2010 yılları arasında CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinde bulunan, 3 çocuk babası Necdet Çetinak’ın ölümü üzüntü yarattı.
Necdet Çetinak’ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
CHP İzmit eski İlçe Başkanı Necdet Çetinak, kalp yetmezliği nedeniyle İzmit’te özel bir hastanede tedavi görüyordu. Necdet Çetinak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2005 ile 2010 yılları arasında CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinde bulunan, 3 çocuk babası Necdet Çetinak’ın ölümü üzüntü yarattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.