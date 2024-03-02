BBP’den 40 TL’lik yemek tepkisi! Günde 3 bin kişiye ücretsiz yemek veriyoruz gündem olmuyor!

3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL
Daha önce Gülümse Kafe olarak hizmet veren Fevziye Camii Bahçesindeki kafe İzmit Belediyesi tarafından yeniden düzenlenip Kent Lokantasına dönüştürmüş ve 3 çeşit yemeği 40 TL’den vermeye başlamıştı. Lokanta ve restoranlarda fiyatlar uçarken, bu hizmet vatandaşın büyük beğenisini toplamış ve 2 saat içerisinde 1500 kişilik yemek tükenmişti.
KÜPÇÜ’DEN BÜYÜK TEPKİ
İzmit Belediyesinin bu çalışmasının ardından BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü videolu bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Küpçü, “Evet, görüyorum ki 40 TL’ye yemek verdik diye İzmit gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Bakın bu konuda ciddi anlamda rahatsızlığımız var.
DOĞRU BULMUYORUM
Biz Umuttepe’de bulunan Alperen Ocakları Aşevimizde her gün saat 11.00-18.00 arasında 3 binin üzerinde kardeşimize yemek ikramı yaparken, bu kentte konuşulmazken, üç çeşit yemeği 40 TL’ye verdi diye bazı kişileri göklere çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Eğer bizler adil olacaksak adaletle hüküm vereceksek herkes ilk başta yaptığını değerlendirmesi lazım. Onun için bu işlerin reklamının olmasını doğru bulmuyorum.
3 BİN ÖĞRENCİYE ÜÇRETSİZ YEMEK VERİYORUZ
Eğer birilerine hakkı verilecekse o kişiler de bizleriz. Metehan Küpçü ve arkadaşları günde 3 bin üzerinde öğrenci kardeşimize yemek ikram edip bu konuyla gündeme gelmeyip 40 TL’ye 3 çeşit yemek veriyor diye ilçemizde gündem olanlar oluyorsa bu konuda yanlışlık vardır ve bizler bunları kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.