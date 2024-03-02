Taner Gülleri’den taraftara çağrı

“ÇOK ÖNEMLİ MAÇ”

Teknik Sorumlu Taner Gülleri, “Geçen hafta iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Takımı artık daha iyi tanımaya başladım. İç sahadaki maçlarımızı kazanıp, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Sadece Derinceliler değil, tüm Kocaelileri, Kocaelisporlu taraftarları da maça bekliyoruz. Derince’nin ligde kalması Kocaeli futbolu adına önemlidir” dedi.