Taner Gülleri’den taraftara çağrı

“ÇOK ÖNEMLİ MAÇ”
Teknik Sorumlu Taner Gülleri, “Geçen hafta iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Takımı artık daha iyi tanımaya başladım. İç sahadaki maçlarımızı kazanıp, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Sadece Derinceliler değil, tüm Kocaelileri, Kocaelisporlu taraftarları da maça bekliyoruz. Derince’nin ligde kalması Kocaeli futbolu adına önemlidir” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.