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İşte yerel seçimin merak edenleri

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçime bugün itibariyle 28 gün var. Bir ay sonra yaklaşık 65 milyon seçmen sandık başına gidecek. Peki hangi sandıkta oy kullanılacağı nasıl öğrenilecek, oy kullanırken nelere dikkat edilecek? Detaylar haberimizde...

İşte yerel seçimin merak edenleri mask
İşte yerel seçimin merak edenleri
İşte yerel seçimin merak edenleri
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Yaklaşık 65 milyon seçmen 31 Mart'ta sandık başına giderek Türkiye'nin şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek isimleri seçecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin oluşturduğu seçim takvimi, 1 Ocak'ta işlemeye başladı.

İşte yerel seçimin merak edenleri

OY KULLANILACAK SANDIK NASIL ÖĞRENİLİR?

Seçime katılma yeterliliğine sahip 34 siyasi parti, yerel yönetimleri kazanmak için yarışıyor. Meydanlarda seçim yarışı hızlı ilerliyor. Diğer yandan da gözler YSK'nın seçim takviminde. Takvime göre seçmen bilgi kağıtları dağıtılmaya başlandı. Seçmen bilgi kağıdı adresine ulaşmayanlar ise nerede oy kullanacaklarını internet ortamında öğrenebilecek Bunun için YSK'nın internet sitesi veya e-Devlet, YSK'nın mobil seçmen sorgulama uygulamasına bakmak ya da telefonla 444 9 975 numarayı aramak yeterli olacak.

İşte yerel seçimin merak edenleri

SEÇİMDE KAÇ PUSULA KAÇ ZARF KULLANILIR?

Yerel seçimlerde birden fazla seçim için o atılıyor. Peki, seçmen sandığa kaç zarf ve pusula ile gidecek? Büyükşehirlerde ve diğer illerde seçmenler 3'er pusula ve ayrıca muhtarlık seçim pusulası kullanacak. Büyükşehir belediye başkanı oyu için pusulanın rengi beyaz, il genel meclisi üyelikleri pusulası turuncu, belediye başkanlığına ilişkin pusula mavi, belediye meclis üyeliği pusulası sarı renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

İşte yerel seçimin merak edenleri

OY VERME KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK mevsim şartları güneşin batışını dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı. Bu illerde oy verme işlemi 7:00'de başlayıp 16:00'da sona erecek. Diğer illerde ise 8:00'de başlayan oy verme işleminin bitişi 17:00 olacak.

İşte yerel seçimin merak edenleri

KESİN ADAY LİSTELERİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Bu arada seçim takvimine göre, kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.

İşte yerel seçimin merak edenleri

Kaynak: NTV

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02 Mar 2024 - 10:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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