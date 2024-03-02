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Gebzespor kader maçına çıkıyor

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BAL 2.Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, pazar günü ligde belki de en kritik maçlarında birini oynayacak, İstanbul’da Feriköyspor ile karşılaşacak. Feriköy Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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FERİKÖY’E TARAFTAR GİTMİYOR

Bir maçı eksik 46 puanla lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde bulunan Gebzespor, ligde en zor maçlarından birini oynayacak. Ligin en zor deplasmanı olarak kabul edilen Feriköyspor ile İstanbul’da karşılaşacak. İlk maçta Gebze’de yaşanan olaylar yüzünden İstanbul İl Güvenlik Kurulu, pazar günkü maçta Gebzespor taraftarına seyirci yasağı getirdi. Feriköyspor maçına tam kadro çıkacak olan Mor-Beyazlı ekip, kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşacak. Ligin ilk yarısında Gebze’deki maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı.

# Gebzespor, feriköy, İstanbul, Gebze

02 Mar 2024 - 10:55 Kocaeli/ Gebze- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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