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02 Mar 2024 - 11:01- Siyaset G:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kocaeli’ye geliyor

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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, partisinin Kocaeli Belediye Başkan Adayları tanıtım programı için 4 Mart Pazartesi Kocaeli’ye gelecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kocaeli’ye geliyor mask
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AKSAKAL ADAYLARI TANITACAK

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Kocaeli’ye genel başkan düzeyinde ziyaretler başladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Mart Pazartesi günü partisinin aday tanıtım programı için Kocaeli’ye geliyor. Aday tanıtım programı saat 19.00’da Seka Park Maide Restoran’da gerçekleşecek. Aksakal, partisinin Büyükşehir ve 12 ilçe adayının tanıtımını bizzat yapacak.

DSP KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir: Serap Bilmez, İzmit: Semih Önal, Karamürsel: Şevval Polat, Gölcük: Gül Sıla Coşkun, Başiskele: Berkay Telin, Kartepe: Fehmi Toy, Kandıra: Davut Uzun, Derince: Serkan Çakal, Körfez: Salahattin Sal, Dilovası: Birkan Karayel, Gebze: Çetin Töngel, Çayırova: Hakan Ercan, Darıca: Demet Özdemir Çakal.

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02 Mar 2024 - 11:01 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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