DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kocaeli’ye geliyor

AKSAKAL ADAYLARI TANITACAK
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Kocaeli’ye genel başkan düzeyinde ziyaretler başladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Mart Pazartesi günü partisinin aday tanıtım programı için Kocaeli’ye geliyor. Aday tanıtım programı saat 19.00’da Seka Park Maide Restoran’da gerçekleşecek. Aksakal, partisinin Büyükşehir ve 12 ilçe adayının tanıtımını bizzat yapacak.
DSP KOCAELİ ADAYLARI
Büyükşehir: Serap Bilmez, İzmit: Semih Önal, Karamürsel: Şevval Polat, Gölcük: Gül Sıla Coşkun, Başiskele: Berkay Telin, Kartepe: Fehmi Toy, Kandıra: Davut Uzun, Derince: Serkan Çakal, Körfez: Salahattin Sal, Dilovası: Birkan Karayel, Gebze: Çetin Töngel, Çayırova: Hakan Ercan, Darıca: Demet Özdemir Çakal.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.